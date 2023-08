Carmen, stasera su Rai3 l'opera di Georges Bizet dall'Arena di Verona: la trama e il cast

Stasera su Rai3 alle 21:20 appuntamento con la Carmen di Georges Bizet, andata in scena all'Arena di Verona lo scorso anno: ecco la trama in breve e il cast.

Stasera, giovedì 24 agosto, su Rai3 in prima serata va in onda Carmen, l'opera di Georges Bizet andanta in scena lo scorso anno all'Arena di Verona, che quest'anno festeggia la centesima edizione del suo festival estivo. Anche questo, come gli altri due spettacoli, è introdotto da Luca Zingaretti.

Dopo Il barbiere di Siviglia e Tosca, quello con Carmen è l'ultimo appuntamento di Rai3 con l'opera lirica dall'Arena di Verona per questa estate. L'allestimento è quello curato nel 1995 da Franco Zeffirelli, i costumi sono di Anna Anni, la scenografia di El Camborio.

Composta tra il 1873 e il 1874, Carmen è divisa in quattro atti. Il libretto, di Henri Meilhac e Ludovic Halévy (a cui collaborò lo stesso Bizet), prende ispirazione dalla novella omonima di Prosper Mérimée. La prima rappresentazione avvenne all'Opéra-Comique di Parigi il 3 marzo 1875 e fu un mezzo disastro. Il compositore morì a soli 37 anni esattamente tre mesi dopo, troppo presto per godere di quel successo che, pur tardi, alla fine arrivò per Carmen: cinque anni dopo era già una delle opere liriche più rappresentate nel mondo.

La trama in breve

Carmen, la protagonista, è una bella zingara sospettata di contrabbando. Ogni uomo la desidera ma lei, mentre intona la sensuale Habanera L'amour est un oiseau rebelle sulla piazza di Siviglia, ha occhi solo per Don Josè, sergente in servizio nella stessa città, segretamente innamorato di Micaela, un'orfana cresciuta da sua madre come fosse una figlia. I due giovani vorrebbero sposarsi ma il fato irrompe nei sogni matrimoniali nella figura di Carmen che, accusata di aver accoltellato una sigaraia, viene salvata da Don Josè. La aiuta a fuggire ma viene per questo degradato a soldato semplice e isolato. Trascorso un mese, Carmen, riufiutata la corte di molti uomini, tra i quali c'è anche il famoso torero Escamillo, incontra di nuovo Josè che le confessa il suo amore. Ora lui dovrebbe tornare in caserma ma Carmen lo minaccia di sparire per sempre se non si unirà a lei e agli altri fuorilegge. Visto dal sottoposto Zuniga, compromesso, Josè non ha altra scelta.

I due amanti vivono ormai da mesi nell'illegalità e litigano di continuo: lei lo vorrebbe propenso alla vita da contrabbandiere, lui si pente di quella decisione. La lettura dei tarocchi svela a Carmen un prossimo futuro di ricchezza ma anche una morte imminente, sorte simile toccherà anche a Josè. Micaela, che dovrebbe riportare Josè a casa dalla madre moribonda, assiste all'arrivo di Escamillo, venuto a cercare Carmen, che non riesce a dimenticare, e a offrirle onori e ricchezze in cambio del suo amore. Ne nasce un duello interrotto però dalla zingara: è affascinata dalle promesse del torero ma non abbandonerà Josè. Chiede però in pegno l'assoluta devozione. L'ex sergente invece, tormentato dalla morte imminente della madre, decide di seguire Micaela ma giura vendetta a Carmen.

Passa il tempo, Carmen, ricca ed elegantissima, è ormai la donna di Escamillo e giura di non aver mai amato nessuno come lui. Nel giorno della corrida di Siviglia il toreador fa il suo ingresso trionfale nell'arena, lei resta in piazza. Le due amiche Mercedes e Frasquita la avvertono della presenza di Josè, folle di gelosia, ma lei decide di sfidare la sorte e, in una piazza ormai deserta, decide di incontrarlo. L'ex sergente in rovina le confessa il proprio amore e la implora di seguirlo per cominciare una nuova vita altrove ma Carmen ribatte di amare ormai Escamillo e gli lancia l'anello che lui le aveva donato tempo prima. Mentre la folla applaude il trionfo del torero, Josè, accecato dall'ira, pugnala a morte Carmen.

Il cast

Protagoniste le voci di Clémentine Margaine nel ruolo di Carmen, Gilda Fiume come Micaela, Brian Jadge come Don Josè e Luca Micheletti impegnato nel ruolo del torero Escamillo. Sul podio di Orchestra e Coro della Fondazione Arena di Verona sale Marco Armiliato. Il Coro di Voci bianche A.LI.VE. è diretto da Paolo Facincani. Con la partecipazione straordinaria della Compañia Antonio Gades, direttore artistico Stella Arauzo.