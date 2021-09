Carlo Verdone, tutti i suoi film su Prime Video in streaming

Tantissimi film di Carlo Verdone arrivano in streaming su Amazon Prime Video per tutti gli appassionati: pronti a rigustarvi i grandi classici e alcune novità?

Tantissimi film di Carlo Verdone arrivano in streaming su Amazon Prime Video per tutti gli appassionati: pronti a rigustarvi i grandi classici e alcune novità? Da I due carabinieri a Viaggi di nozze, da Bianco rosso e Verdone a L'amore è eterno finchè dura, ce n'è per tutti i gusti.

I due carabinieri, datato 1984, racconta la storia di Marino e Glauco che con diverse motivazioni si arruolano nell'Arma dei carabinieri e stringono una forte amicizia. Marino corteggia Rita, la quale però preferisce la corte di Glauco. Inizia allora una crisi tra i due. Marino si fa trasferire in Piemonte ma qui ritrova Glauco: i due partecipano a un'azione antidroga, dopo la quale cedono alla tentazione di un assaggio della droga. Dimostreranno il loro eroismo nel salvataggio di una squadra di scout rapiti.

Disponibile anche In viaggio con papà, diretto da Alberto Sordi: Armando e Cristiano sono padre e figlio, ed i loro caratteri e le loro vite non potrebbero essere più diversi. Armando è un gran donnaiolo, Cristiano invece è un ragazzone buono ed idealista, molto timido e membro entusiasta di un gruppo ecologista. I due partono per una vacanza insieme e durante il viaggio si scontreranno, si confronteranno e si ritroveranno...

In L'amore è eterno finché dura Gilberto partecipa ad uno 'speed date', ovvero un appuntamento su Internet che seleziona la personalità e i gusti di uomini e donne. Quando la moglie Tiziana lo viene a sapere lo caccia di casa. Gilberto trova un primo rifugio a casa di Andrea, il suo socio d'affari, che si è appena fidanzato con Carlotta.

In Compagni di scuola Federica riunisce nella villa del suo amante la sua ex classe, dopo 15 anni dall'esame di maturità. Tra i suoi compagni c'è Maria Rita, psicologa; Gloria, una ragazza madre; Valeria che è giornalista; Jolanda, acida ed insopportabile zitella; Margherita, moglie di un carabiniere gelosissimo di lei; Fabris, il bello della classe che è peggiorato fisicamente; Luca, ex-marito di valeria che è diventato vignettista satirico; Bruno, cantante fallito e Piero, detto "il Patata", professore di liceo costretto a sopportare una moglie volgare ed innamoratissimo di una sua allieva... Dall'inizio dell'incontro fino all'alba successiva, affioreranno man mano le nevrosi, i problemi, i fallimenti e i successi del gruppo di ex compagni di classe.

Borotalco, con Eleonora Giorgi, racconta la storia di Sergio Benvenuti, che riesce a trovare lavoro come agente pubblicitario per una casa editrice musicale, e spera così di riuscire a sposare Rossella, la sua fidanzata. Il nuovo lavoro, però non va molto bene e Sergio telefona alla sua collega Nadia Vandelli, di offrirgli l'opportunità di fare tirocinio assieme almeno per un giorno. Nadia è una ragazza vivace e spigliata, grande fan di Lucio Dalla, e dà appuntamento a Sergio davanti alla casa di un possibile cliente, Manuel Fantoni.

Il cult Viaggi di nozze mostra tre coppie, tre episodi con lo stile del Verdone prima maniera: Ivano e Jessica cercano di ravvivare la loro unione già soffocata dalla routine in luna di miele; Raniero e Fosca si sposano con la benedizione della defunta moglie di lui, e Giovannino e Valeriana sono alle prese con problemi familiari di varia natura. Infine disponibile anche Bianco, rosso e Verdone: il film segue le vicende di tre italiani-tipo che si spostano da una città all'altra per andare a votare nel loro comune di residenza. Pasquale, ad esempio, vive a Monaco di Baviera con una moglie tedesca che cucina in modo ignobile, e non vede l'ora di ritornare in Italia, anche solo per qualche giorno. Furio, invece è di Torino e deve andare a Roma: parte con moglie e due figli piccoli e per il viaggio non c'è una sola cosa che abbia lasciato al caso, Furio è talmente pignolo ed asfissiante che per sua moglie Magda il viaggio sarà un vero incubo. Mimmo invece è un ragazzone buono e timido che accompagna sua nonna da Verona sino alla capitale, ma i tanti acciacchi della vecchietta saranno fonte continua di preoccupazione.