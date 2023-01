Carlo Conti via dalla Rai? I motivi del clamoroso rumors

Carlo Conti lascia la Rai? Si secondo l'indiscrezione riportata dal settimanale Nuovo Tv, no secondo le voci che girano a Viale Mazzini. Il conduttore di Tale e Quale show, per i rumors che lo vedono con la valigia pronta per il trasloco, non si sente più al centro del progetto Rai

Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti ritiene che il malumore di Carlo Conti nasca dal sorpasso artistico effettuato da Amadeus. La centralità dell'intrattenimento Rai, infatti, sembra ruotare soprattutto intorno alla figura del direttore artistico di Sanremo. La kermesse canora, tra l'altro, è ormai alle porte, la prima serata su terrà martedì 7 febbraio.

Sanremo 2023, Amadeus presenta a Fiorello la nuova scenografia (Video e Foto)

Le voci di dentro, parlano di un corteggiamento Mediaset a Carlo Conti che starebbe valutando. Guardando i palinsesti Rai, salta all'occhio come l'azienda di Viale Mazzini abbia ancora grande fiducia nel presentatore toscano. Il direttore artistico de Lo Zecchino d'oro, da settembre ad oggi ha condotto, oltre alla kermesse per bambini, Tale e Quale show ed i suoi spin-off, avendo a disposizione anche gli slot del sabato sera.

Tale e Quale Show 2022, Antonino Spadaccino è il vincitore della dodicesima edizione: la classifica finale

Resta comunque la possibilità che un'artista che lavora alla Rai dal 1985, possa avere voglia di cambiare ed accettare la proposta Mediaset. L'azienda di Berlusconi lo aveva già contattato nel 2019, prima che Carlo Conti rinnovasse il contratto con la Rai.