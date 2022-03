Carlo Calenda, sua figlia è partita per l'Ucraina e lui lo ha scoperto sui social

Carlo Calenda ha scelto Twitter per rivelare di aver appena scoperto che sua figlia è partita per l'Ucraina: 'Vedi a cosa servono i social? L'abbiamo cresciuta troppo indipendente'.

Tay Calenda, la figlia di Carlo Calenda, è partita per l'Ucraina e il leader di Azione ha appena scoperto che la fotografa si cimenterà con questa nuova e pericolosa avventura soltanto grazie ai social network e ha scelto di condividerlo con i suoi followers con un post su Twitter che ha quasi totalizzato 1000 like.

"Vedi a cosa servono i social? A scoprire che tua figlia è diretta al confine ucraino. È che l'abbiamo cresciuta un tantino troppo indipendente", ha scritto Calenda, retwittando la foto dal confine postata dalla figlia Tay sulla propria pagina Twitter.

"In Polonia abbiamo incrociato dei camion del #comunedifucecchio che probabilmente va come noi alla frontiera con l'Ucraina", ha scritto la fotoreporter trentunenne nella didascalia della sua immagine. Inutile dire che il tweet si stato letteralmente sommerso di commenti in poche ore, tra battute e parole di conforto.

"Lei è una tosta, indipendente e responsabile come dimostrato in tante altre occasioni. Sono sicura che lo sarà ancora di più adesso", scrive Alessandra G., mentre un altro utente commenta: "Sono veramente bravi. Coraggiosi. Bisogna essere orgogliosi. È una grande. Una bella persona."