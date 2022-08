Carlo Bonomi: è morto all'età di 85 anni l'inventore del linguaggio di Pingu

Carlo Bonomi è morto all'età di 85 sabato 6 agosto 2022, era famoso per il suo lavoro come doppiatore che l'ha portato inoltre a dare voce a Pingu.

L'attore è stato coinvolto nella realizzazione di numerosi progetti animati e spot televisivi.

L'indimenticabile voce di Carlo Bonomi ha accompagnato progetti come Topolino Show, e ha portato in vita personaggi iconici che comprendono anche Fred Flinstones e Calimero.

Tra gli spot più famosi che hanno potuto contare sul suo lavoro ci sono quelli della Ferrero in cui era la voce del Gigante Amico, della Lines per cui è stato l'Ippopotamo Pippo, di Raid, Girella Motta, Coccolino, Mago G Galbusera, Lagostina e Vecchia Romagna, senza dimenticare il video della Findus in cui ha doppiato Capitan Findus.

Bonomi è però famoso prevalentemente per aver inventato il linguaggio dei personaggi di Pingu che, secondo alcune ricostruzioni, ha inventato in forma di parodia del dialetto milanese e ispirandosi a Dario Fo, tenendo però conto anche della lingua parlata dai clown francesi e italiani.

L'attore ha poi ripreso il doppiaggio de La Linea, la famosa serie animata degli anni '70 di Osvaldo Cavandoli.

Carlo Bonomi era nato a Milano nel 1937 e aveva iniziato a lavorare nel 1985 come voce usata per gli annunci della Stazione Centrale di Milano, registrando gli annunci per i passeggeri, attività poi ripresa per la Stazione di Santa Maria Novella a Firenze, dal 2008.

Le sue esperienze successive sono state per Carosello, interpretando numerosi personaggi animati dal 1957 al 1977.