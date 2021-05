Carla Fracci, il dolore di Virginia Raffaele e degli altri vip: "In cielo c'è una stella in più"

Carla Fracci si è spenta a 84 anni e sono tante le celebrità che sui social stanno omaggiando la ballerina con messaggi pieni d'amore ma anche di dolore, come quello condiviso da Virginia Raffaele, che negli ultimi anni ha dato vita ad un'esilarante imitazione dell'artista italiana.

Questa mattina la notizia della morte di Carla Fracci ha gettato un velo di profonda tristezza sull'universo della danza e su quello dello spettacolo in generale. Numerose celebrità hanno approfittato dei propri canali social per omaggiare la memoria dell'étoile italiana, scomparsa a 84 anni dopo aver combattuto a lungo contro un tumore.

Per quanto riguarda il mondo della musica, Fiorella Mannoia ha condiviso una foto di Carla Fracci ed ha scritto un semplice "Grazie", mentre Laura Pausini ha twittato: "'Il pubblico avverte sempre quando un artista è autentico, è sincero, e dedicato fino in fondo. Soltanto, con queste condizioni, può nascere, nell'interpretazione, la magia'. Riposa in Pace meravigliosa Carla Fracci". Sulla pagina Instagram di Elio e le storie tese si legge, invece: "Addio a Carla Fracci. Un'altra grande Italiana se ne va, sfavillante e ironica. Da oggi in cielo c'è una stella in più".

Spostandoci nell'area cinematografica e televisiva, Giorgio Panariello ha ricordato la regina della danza italiana scrivendo: "Una piuma si abbandona ad un sospiro di vento", mentre Cristiana Capotondi ha scritto: "La grazia, tra terra e cielo. R.I.P. Carla Fracci". Il ricordo più doloroso è però arrivato da Virginia Raffaele, attrice che negli ultimi anni ha dato vita ad una brillante imitazione della ballerina, dalla quale ha raccolto complicità e totale approvazione. "Stamattina mi hanno scritto che non stavi bene, e allora ti ho subito cercata, ti ho scritto un messaggio su whatsapp, lo usavamo sempre ed eri diventata bravissima anche con le emoticon. Poi mi è arrivata la notizia. Non ho fatto in tempo", si legge nel post di Raffaele, la quale aggiunge: "Non so descriverti bene cosa provo, a parte un sincero dolore per la perdita dell'artista che sei e che sarai sempre. Ma c'è qualcosa in più, qualcosa di personale". Virginia Raffaele ha poi ricordato il tempo trascorso con l'étoile: "Ho avuto la fortuna e l'onore di esserti "amica" in questi ultimi anni, grazie alla tua grande autoironia, alla tua disponibilità, alla tua educazione e al tuo amore per la danza e per lo spettacolo. Non dimenticherò mai quando abbiamo ballato insieme, ma soprattutto non dimenticherò mai la tua dedizione e serietà anche nel fare una cosa buffa, la tua attenzione ai dettagli, la ricerca della perfezione, la tua educazione e dolcezza, il tuo rigore che sapeva essere, incredibilmente, un'infinita libertà. In quel momento ho pensato a quanto stessi imparando da Te". Infine, Raffaele ha salutato Carla Fracci con parole ricche di tenerezza e profonda stima: "Una parte di me 'ballerà' (indegnamente) per sempre con Te. Grazie per tutto quello che mi hai dato consapevolmente e inconsapevolmente. Grazie per aver capito la stima che avevo per Te. Grazie per avermi abbracciata più volte, e grazie per avermi corretto un port de bras. Rimarrai l'unica Giselle possibile. Ciao Carla, ti voglio bene".