Carl Weathers: rivelata la causa della morte dell'attore

Sono emersi ulteriori dettagli sulla morte della star di Rocky Carl Weathers, avvenuta all'età di 76 anni lo scorso 1 febbraio. Il certificato di morte - ottenuto da The Blast - riporta come causa ufficiale del decesso una "malattia cardiovascolare aterosclerotica". Secondo il documento, Weathers è deceduto nella sua casa di Venice, in California, il 2 febbraio alle 12:18 del mattino. La morte è stata dichiarata "naturale" e il documento afferma che Weathers soffriva da anni di malattie cardiache.

Rocky, Carl Weathers ottenne il ruolo di Apollo criticando la recitazione di Sylvester Stallone

Il successo

L'attore ha trascorso 51 anni nell'industria dello spettacolo. Nel corso della sua carriera, Weathers ha interpretato Apollo Creed nei primi quattro film di Rocky ed è apparso in Predator, The Mandalorian, Happy Gilmore, Action Jackson, Arrested Development e decine di altri film e spettacoli televisivi. In seguito alla scomparsa dell'attore, il regista di The Mandalorian, Dave Filoni, ha reso omaggio a collega con un toccante messaggio.