Carima e Antonella Elia pronte a travolgere i concorrenti del GF Vip 5? La foto insieme non lascerebbe dubbi

Carima, la blogger famosa per il tormentone Emily, potrebbe essere ospite del Grande Fratello Vip 5 lunedì sera, al fianco di Antonella Elia, come nella foto diffusa oggi via social.

Carima potrebbe essere ospite della prossima puntata del Grande Fratello Vip 5: la blogger nota per il tormentone 'Emily' si è fatta fotografare con l'opinionista Antonella Elia, e nelle scorse settimane aveva chiesto un confronto con Samantha De Grenet.

Carima, 28 anni, è un volto molto noto agli utenti dei social, sul suo profilo Instagram la blogger commenta fatti del mondo dello spettacolo e della televisione ma risponde anche alle domande dei suoi 400.000 follower. Oggi Carima e Antonella Elia hanno postato sui loro profili Instagram una foto che le ritrae insieme, lo scatto ha fatto subito volare la fantasia dei fan che sperano che la blogger possa entrare nella casa del Grande Fratello Vip 5.

Carima alcuni giorni fa aveva chiesto dal suo profilo Instagram di poter entrare nella casa di Cinecittà per potersi confrontare con Samantha De Grenet. La reginetta del gorgonzola, come l'ha definita Antonella Elia nell'ultima diretta del reality, parlando di Carima l'aveva definita in sovrappeso, usando una terminologia che non era piaciuta alla ragazza e neppure ai suoi follower, che avevano accusato la gieffina di bodyshaming.

Nel corso di una diretta Instagram Carima aveva detto: "Non si può permettere di prendermi in giro. Chiedo al GF un confronto, un diritto di replica. Se mi serve per farmi vedere? Sì anche ovvio, ma queste cose non vanno fatte. Mancava solo che mi diceva che sono una negra cicciona. Mancava solo questo ed eravamo apposto. Perché mi devo fare insultare dalla De Grenet?! Non può permettersi d'insultare una madre". Carima infatti ha una figlia di 8 anni.