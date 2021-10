Cara Delevingne: "Il porno? Non lo guardo più", i dettagli hot in un'intervista sul sesso

Cara Delevingne ha rivelato alcuni dettagli intimi relativi alla sua vita sessuale durante una recente intervista sul sesso. L'attrice e supermodella britannica ha parlato estensivamente del piacere sessuale, del porno e della vergogna che provava da piccola ogni volta che si masturbava.

La Delevingne, intervistata dall'attrice Sarah Hyland e la comica Whitney Cummings, ha parlato del piacere personale, rivelando che "E' stata la parte peggiore della mia adolescenza. Mi vergognavo ogni volta che mi masturbavo. Ricordo che il getto della piscina fu probabilmente la mia prima scoperta, in seguito mi accorsi che era piacevole anche strusciarsi ad un orsacchiotto."

Cara, inoltre, ha rivelato di aver smesso di guardare video porno di ogni genere perché non crede che sia una pratica sana da nessun punto di vista, aggiungendo che ogni filmato è presentato principalmente dal punto di vista maschile: "Non lo guardo più. Non è mai stato fatto dal punto di vista di una donna. Ora più persone lo fanno ma quando ero un adolescente non era così, in ogni caso non credo che sia salutare."

Sempre durante l'episodio, la Cummings ha chiesto a Cara Delevingne qual è stato il miglior incontro sessuale della sua vita al che la modella ha risposto: "È troppo complicato, specialmente quando fai sesso con uomini e donne come me. Anche il sesso di gruppo è molto divertente. Non lo so, è troppo difficile scegliere."