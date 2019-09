Cara Delevingne: "Harvey Weinstein mi disse che come donna gay non avrei avuto successo"

Cara Delevingne ha raccontato in un'intervista di Harvey Weinstein, svelando ulteriori dettagli su ciò che il produttore le disse riguardo alla sua sessualità quando l'attrice e modella era agli inizi della sua carriera.

In una nuova intervista con Net-a-Porter, Cara Delevingne ha rivelato che Harvey Weinstein, accusato di averla molestata sessualmente, l'ammonì riguardo la sua identità sessuale, dicendole che le sue scelte non l'avrebbero portata mai al successo: "Una delle prime cose che Harvey Weinstein mi ha detto è stata, 'Non ce la farai mai in questo settore come donna gay, fatti crescere la barba. Quando iniziai a fare audizioni per il cinema, nominava alcune mie amiche donne - personaggi famosi - chiedendomi: "Sei andata a letto con questa persona?" Ho pensato che era folle."

Cara Delevingne

In un post su Instagram circa due anni fa, Cara Delevingne aveva già dettagliato una presunta conversazione con Weinstein simile a quella che ha descritto a Net-a-Porter: "Ho ricevuto una telefonata da Harvey Weinstein che mi chiedeva se avevo dormito con una delle donne con cui ero stata vista nell'ambiente. È stata una telefonata molto strana e scomoda...non ho risposto a nessuna delle sue domande e mi sono affrettata a chiudere ma prima di riattaccare mi ha detto che se fossi stata gay o avessi deciso di stare con una donna, specialmente in pubblico, non avrei mai interpretato il ruolo di una donna etero o diventata attrice a Hollywood."

Oggi Cara Delevingne è nel cast della serie Carnival Row e ha una relazione più che felice con l'attrice Ashley Benson, ormai da più di un anno: "Non mi sono mai veramente fidata delle persone, né mi sono sentita degna di questo, e le ho sempre respinte. È la prima persona che ha detto: 'Non puoi spingermi via. Sarò gentile con te, ti amo."