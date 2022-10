Cara Delevingne ha raccontato di come l'esperienza con Planet Sex l'abbia cambiata nel profondo

Parlando a un panel del Mipcom di Cannes dei numerosi esperimenti che ha intrapreso durante la realizzazione del prossimo film di Hulu e BBC Three Planet Sex, Cara Delevingne si è aperta sul progetto. Planet Sex è un nuovo show, una sorta di docu-serie a episodi, al cui centro troviamo la modella, attrice e sostenitrice LGBTQ + impegnata in una serie di seminari legati alla dimensione del sesso, su più fronti, che si sviluppano attraverso un viaggio globale per esplorare le questioni della sessualità e del genere.

Tutto ciò con il fine di ottenere una comprensione più profonda delle forze culturali e naturali che modellano la nostra identità, immergendosi in comunità che sperimenta il genere e il sesso in modo diverso e incontrando scienziati all'avanguardia nella ricerca.

Nel corso di questo intervento Cara Delevingne ha parlato del modo in cui questo stesso progetto ha impattato su se stessa e sul suo modo di viversi alcuni aspetti privati del rapporto col prossimo. Queste sono state le sue parole riportate da Deadline: "Pensavo a me stessa come una persona giovane e alla moda, ma mi sono sentita una tale puritana. Così ho finito per fare tutto ciò che mi sentivo a mio agio di fare".

L'obiettivo principale di Planet Sex, secondo Cara Delevingne, è quello di connettere le persone nel modo più autentico possibile: "Il mio viaggio è stato fortunato e privilegiato e alcune persone hanno vissuto esperienze molto più difficili. Volevo connettere le persone nel modo più autentico possibile". Lo show debutterà entro la fine dell'anno su Hulu e BBC.