Captain Planet diventa una serie live-action: Netflix conferma il progetto senza Glen Powell

Dopo essere scomparso dai radar per qualche tempo, Captain Planet è pronto a tornare. Non più come film, come previsto inizialmente, ma sotto forma di serie live-action prodotta da Netflix. A confermare lo sviluppo è Deadline, che rivela come la Berlanti Productions e Appian Way, la casa di produzione di Leonardo DiCaprio, siano coinvolte nel progetto.

Al timone della scrittura c'è Tara Hernandez, già co-creatrice della serie Mrs. Davis. Il suo coinvolgimento segna un cambio di rotta deciso rispetto al precedente concept pensato per il cinema. Il progetto, infatti, era nato nel 2016 sotto forma di lungometraggio targato Paramount, con Glen Powell (Top Gun: Maverick) tra i possibili protagonisti e anche co-sceneggiatore insieme a Jono Matt.

Dalla Paramount a Netflix: cosa è cambiato nel progetto

Nel corso degli anni, Glen Powell aveva più volte espresso entusiasmo per il personaggio, definendolo "un supereroe di cui il mondo ha davvero bisogno". Nel 2023, l'attore aveva dichiarato che lui e DiCaprio stavano ancora cercando di capire come far decollare il progetto, rimasto in stand-by anche a causa dei cambiamenti interni a Warner Bros.

La versione originale del film avrebbe dovuto mostrare un Captain Planet disilluso e in declino, chiamato nuovamente in azione da un gruppo di giovani Planeteers. Tuttavia, non è chiaro se la nuova serie manterrà questa premessa o se opterà per una storia più fedele al cartone animato originale.

Capitan Planet: tra nostalgia e attualità

Chi è cresciuto negli anni '90 ricorderà Captain Planet and the Planeteers, serie animata andata in onda dal 1990 al 1992, che raccontava le avventure di cinque ragazzi dotati del potere degli elementi naturali. Uniti, riuscivano a evocare Captain Planet, supereroe impegnato nella lotta all'inquinamento e alla salvaguardia dell'ambiente.

Nonostante la sua breve durata, il cartone ha lasciato un'impronta significativa e ha mantenuto un seguito di culto, anche grazie ai suoi forti messaggi ecologisti, oggi più attuali che mai.

Al momento, non si fa menzione del coinvolgimento di Glen Powell nei documenti ufficiali legati alla serie Netflix. Considerando la nuova direzione intrapresa, tutto fa pensare che l'attore non farà parte del progetto. Una scelta forse dettata dalla volontà di Netflix di rilanciare il personaggio con un tono e un cast del tutto nuovi.