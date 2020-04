Captain America: Civil War, stasera su Rai2 il film con Chris Evans

Va in onda stasera su Rai2, alle 21:20, Captain America: Civil War, il terzo standalone dedicato al personaggio interpretato da Chris Evans.

Captain America: Civil War torna in TV stasera su Rai2 alle 21:20. Terzo standalone dedicato al supereroe interpretato da Chris Evans, è il tredicesimo film, e primo della Fase Tre, del Marvel Cinematic Universe.

Steve Rogers è al comando della nuova squadra degli Avengers, intenti a proseguire la loro lotta per salvaguardare l'umanità. Quando un altro incidente internazionale in cui sono coinvolti gli Avengers provoca dei danni collaterali, le pressioni politiche chiedono a gran voce l'installazione di un sistema di responsabilità, presieduto da un consiglio d'amministrazione che sorvegli e diriga il team. Questa nuova dinamica divide gli Avengers in due fazioni: una è capeggiata da Steve Rogers (Chris Evans), il quale desidera che gli Avengers rimangano liberi dalle interferenze governative, mentre l'altra è guidata da Tony Stark, alias Iron Man (Robert Downey Jr.), che ha sorprendentemente deciso di sostenere il sistema di vigilanza istituito dal governo.

Distribuito il 4 maggio 2016 in Italia e il 6 maggio negli Stati Uniti, il film è stato accolto positivamente dalla critica e dal pubblico, incassando più di 1,1 miliardo di dollari in tutto il mondo, diventando così il maggiore incasso del 2016 e il 20mo maggiore incasso della storia del cinema.