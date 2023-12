Capodanno in musica con Federica Panicucci su Canale 5: Scaletta, cantanti e ospiti della serata

Stasera su Canale 5 a partire dalle 21:00 va in onda Capodanno in musica, il consueto show di fine anno condotto da Federica Panicucci. Il programma torna a Genova, nella suggestiva cornice di Piazza De Ferrari. Ci saranno numerosi artisti, tra cui Iva Zanicchi, Fausto Leali e Michele Bravi. Sono previsti collegamenti con Bari e la presenza di tutta la scuola di Amici, come anticipato da Tv blog

Capodanno in musica: la scaletta in ordine alfabetico

Esibizioni da Genova

Al Bano

Articolo 31

Berna

Big Boy

Enrico Nigiotti

Fausto Leali

Federica

Gaia

Gemelli Diversi

Ivana Spagna

Iva Zanicchi

Leo Gassman

Luigi Strangis

Matteo Romano

Michele Bravi

Mietta

Orietta Berti

Paolo Meneguzzi

Rocco Hunt

Sophie and The Giants

Wax

Esibizioni da Bari presentate da Mariasole Pollio di Radio 105

Coez

Ermal Meta

Frah Quintale

Dove vedere lo show di fine anno

Capodanno in musica andrà in onda stasera 31 dicembre su Canale 5 in prima serata alle 21:00 e si potrà seguire anche in live streaming su Mediaset Infinity, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.