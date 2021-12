Capodanno in musica 2021/2022 stasera su Canale 5: ecco gli ospiti

Stasera su Canale 5 Federica Panicucci condurrà Capodanno in musica 2021/2022: nonostante le tante defezioni dovute al virus, ecco chi saranno gli ospiti presenti sul palco.

Stasera su Canale 5, al termine del discorso del Presidente della Repubblica, prenderà il via Capodanno in musica 2021/2022, lo show che traghetterà il pubblico Mediaset verso il nuovo anno.

In diretta dal Teatro Petruzzelli di Bari, Federica Panicucci presenterà una serata di grande musica e intrattenimento, come annuncia il promo. Questi gli ospiti presenti: Annalisa, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Cedraux, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Mamacita, Ermal Meta, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Fabio Rovazzi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Tiromancino, Vegas Jones, Mario Venuti, Vhelade.

Grandi assenti invece il co-conduttore della serata, Albano, e il duo comico Pio e Amedeo: il cantante è risultato positivo al virus, Amedeo Grieco è invece in quarantena fiduciaria. Nelle ultime ore hanno dato forfait anche Andrea Damante, Michele Zarrillo ed Emma Muscat per problemi di salute.

La serata sarà trasmessa a partire dalle 21:00 in diretta su Canale 5 e in contemporanea su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno e Radio Piterpan. In streaming sarà possibile seguirla gratuitamente grazie alla piattaforma Mediaset Infinity.