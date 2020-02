Capitan Findus: è morto Giovanni Cattaneo, star degli spot

È morto Giovanni Cattaneo, il Capitan Findus** degli spot anni '70 e '80. Il suo volto ha accompagnato generazioni di spettatori, ormai affezionati al protagonista delle famosissime campagne promozionali dei bastoncini di pesce. Aveva 84 anni e purtroppo da anni viveva in una situazione di disagio economico.

La scomparsa di Giovanni Cattaneo avviene infatti nell'istituto geriatrico Piero Redaelli di Milano, al quale è approdato dopo anni trascorsi in una piccola casa popolare in zona Corvetto. Nel cuore ha sempre portato la gioia dell'essere riconosciuto per strada e chiamato Capitano, anche nei momenti più difficili della sua vita, precipitata dopo una serie di investimenti andati male.

I piccoli lavori come comparsa e protagonista di spot non erano bastati a Cattaneo, che ha sempre fatto della sua resilienza un vanto. In gioventù, ha infatti girato un numero disparato di impieghi - tassista, bibliotecario, bidello, facchino - come spiegò in un'intervista a Il Giorno nel 2012. Andava molto orgoglioso dei suoi trascorsi nel mondo dei fotoromanzi, che gli permisero di incontrare tutte le maggiori celebrità di settore dell'epoca.

Dal 1978 Giovanni Cattaneo è stato il Capitan Findus che ha dato il via alla tradizionale campagna pubblicitaria del marchio, rimasta fedele al suo protagonista anche dopo aver cambiato l'attore che lo interpretava. Dopo una malattia che lo affliggeva da tempo, Cattaneo è morto conservando la bellezza dei propri ricordi. Il suo corpo sarà cremato e le ceneri troveranno posto nel cimitero di San Michele dei Mucchietti, in provincia di Modena, il suo paese d'origine.