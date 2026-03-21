Canzonissima 2026 da stasera su Rai 1: scaletta della prima puntata con canzoni e ospiti

Torna Canzonissima, storico titolo della televisione italiana, con una nuova edizione pensata per il pubblico contemporaneo. In onda da stasera su Rai 1 in prima serata, in diretta dall'Auditorium Rai del Foro Italico, alla guida ci sarà una veterana del varietà come Milly Carlucci.

Nella prima puntata, dedicata alla "canzone del cuore", ogni artista porterà sul palco un brano simbolo del proprio percorso.

La scaletta della prima puntata

Il viaggio musicale di Canzonissima, dopo 51 anni, ricomincerà con un tema specifico per questa prima serata di sabato 21 marzo: la canzone del cuore.

Ecco cosa hanno scelto di interpretare gli artisti che fanno parte del cast fisso dello show:

Enrico Ruggeri - Lontano dagli occhi

- Lontano dagli occhi Fabrizio Moro - Il mio canto libero

- Il mio canto libero Leo Gassmann - Un giorno credi

- Un giorno credi Michele Bravi - Ti lascio una canzone

- Ti lascio una canzone Fausto Leali - Pregherò

- Pregherò Malika Ayane - Città vuota

- Città vuota Irene Grandi - Mi ritorni in mente

- Mi ritorni in mente Elettra Lamborghini - Bella Vera

- Bella Vera Vittorio Grigolo - Nessun dorma

- Nessun dorma Elio e le Storie Tese - Rock'n'roll Robot

- Rock'n'roll Robot Jalisse - Sarà perché ti amo

Ospiti di puntata saranno Claudio Santamaria, che si esibirà sulle note di Adriano Celentano, e poi Rocco Papaleo e Claudia Pandolfi, che canteranno in coppia Quando quando quando di Tony Renis.

Rispetto al cast, è necessario spiegare che, nonostante Arisa e Paolo Jannacci facciano parte degli artisti che vedremo per l'intera edizione, entreranno in gara dalla seconda puntata. Riccardo Cocciante invece, come da lui stesso spiegato, sarà ospite speciale di un solo appuntamento, il quarto.

Quante saranno le puntate di Canzonissima 2026?

Lo show canoro farà compagnia al pubblico con 6 prime serate. In onda nel sabato sera di Rai 1, Canzonissima 2026 terminerà dunque la sua corsa sabato 25 aprile, a meno di variazioni in palinsesto.

Come tutti i programmi RAI, anche Canzonissima sarà disponibile in streaming su RaiPlay, con la diretta, in contemporanea alla trasmissione della rete ammiraglia, oppure on demand.

Sulla piattaforma sarà anche possibile riguardare le singole esibizioni e clip con i momenti salienti della puntata, direttamente nella pagina dedicata allo show.

Un format costruito sulle emozioni

Ciascuna delle 6 puntate ruoterà attorno a un tema, ma il cuore del programma è un altro: il significato che ogni canzone ha per chi la sceglie. Non solo performance, quindi, ma racconto.

Gli artisti portano sul palco:

la canzone che li ha ispirati

quella che dedicherebbero a qualcuno

il brano che ha segnato il loro debutto

una "rivincita" legata a Sanremo

la canzone che avrebbero voluto scrivere

il loro successo più rappresentativo

Prima di ogni esibizione, una clip racconterà il perché di quella scelta. Ed è lì che il programma cambia ritmo: da show musicale a narrazione personale.

Come funziona la gara di Canzonissima

A ogni puntata viene scelta una "Canzonissima" che accede alla finale.

A decidere sono tre elementi:

un panel di volti noti dello spettacolo

gli stessi artisti in gara (ma senza poter votare per se stessi)

il pubblico, attraverso i social

I membri della giuria sono 7: Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini.

La finale e la scelta della Canzonissima 2026

Nell'ultima puntata torneranno tutte le esibizioni vincitrici. Una nuova manche decreterà la canzone simbolo di questa edizione: la Canzonissima 2026. Un meccanismo semplice, ma pensato per accompagnare lo spettatore fino alla fine.