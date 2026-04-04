Canzonissima 2026 stasera su Rai 1: la scaletta completa e gli ospiti della terza puntata

Canzonissima 2026 torna in prima serata su Rai 1 con la terza puntata: ecco la scaletta completa, i cantanti in gara e gli ospiti protagonisti dello show tra musica e spettacolo in diretta.

Canzonissima, giunta ormai a metà del suo percorso, torna stasera su Rai 1 con la terza puntata, con la gara musicale, ancora tanti ospiti e momenti di spettacolo.

L'appuntamento è come ogni sabato sera alle 21:30, subito dopo la puntata di Affari Tuoi. Ricordiamo inoltre che lo show condotto da Milly Carlucci è visibile anche in streaming su RaiPlay.

La scaletta della terza puntata di Canzonissima

Ecco la scaletta completa della serata, con i cantanti e i brani in gara:

Enrico Ruggeri - Mistero

Malika Ayane - Feeling Better

Arisa - Sincerità

Fabrizio Moro - Pensa

Leo Gassmann - Vai bene così

Irene Grandi - Bum Bum

Jalisse - Gloria

Elio e le Storie Tese - La terra dei cachi

Fausto Leali - A chi

Vittorio Grigolo - Caruso

Elettra Lamborghini - Musica (E il resto scompare)

Michele Bravi - Il diario degli errori

Quale sarà la canzone che si aggiungerà a quelle della finalissima? Lo scopriremo solo alla fine di questo appuntamento.

Nel frattempo sono già qualificati per l'ultima puntata del 25 aprile sia Fabrizio Moro, vincitore dell'esordio, sia Arisa, che ha trionfato la scorsa settimana, appena entrata in gara.

Il tema della terza puntata

Come ben si comprende dalle canzoni scelte dagli artisti per la terza puntata, il filo conduttore è personale: ogni artista porta sul palco il brano che rappresenta una svolta nella propria carriera o nel proprio percorso musicale.

Gli ospiti della puntata

Massimiliano Gallo in Imma Tataranni 5

Canzonissima continua a sorprendere il pubblico con una puntata ricca di ospiti e momenti di grande spettacolo. Protagonista in studio Massimiliano Gallo, che porterà sul palco non solo il racconto della sua esperienza artistica, ma sarà anche coinvolto in un numero di spettacolo pensato appositamente per la serata.

Spazio poi al cinema con Pif e Giusy Buscemi, insieme per presentare il loro ultimo progetto cinematografico Che Dio perdona a tutti. I due saranno inoltre protagonisti di momenti di spettacolo e sorprese sceniche, contribuendo a rendere ancora più vivace e coinvolgente la puntata.

Come funziona la gara di Canzonissima

A ogni puntata viene scelta una "Canzonissima" che accede alla finale.

A decidere sono tre elementi:

un panel di volti noti dello spettacolo

gli stessi artisti in gara (ma senza poter votare per se stessi)

il pubblico, attraverso i social

I membri della giuria sono 7: Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini.