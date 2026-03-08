Canzonissima 2026: il cast ufficiale dello show con Milly Carlucci in arrivo su Rai 1

Sabato 21 marzo, dopo 51 anni d'assenza dal piccolo schermo, torna su Rai 1 Canzonissima, una delle trasmissioni più famose del servizio pubblico. L'ultima edizione era stata quella del 1975 condotta da Raffaella Carrà con Cochi e Renato, Topo Gigio e Mike Bongiorno.

A distanza di mezzo secolo è stata una veterana come Milly Carlucci ad accettare la sfida di condurre la tredicesima edizione dello show, a poche settimane da Sanremo 2026, da cui infatti "erediterà" alcuni artisti.

Chi sono i cantanti nel cast di Canzonissima 2026

Leo Gassmann

Tra rumor e "auto-annunci", come quello fatto da Elettra Lamborghini sul palco del San Marino Song Contest, è stato uno spot televisivo in onda poche ore fa a confermare finalmente chi ci sarà nella nuova edizione dello show.

La lista degli artisti in gara è così composta:

Riccardo Cocciante

Elio e le Storie Tese

Elettra Lamborghini

Michele Bravi

Irene Grandi

Fabrizio Moro

Fausto Leali

Malika Ayane

Leo Gassmann

Enrico Ruggeri

Quante saranno le puntate dell'edizione 2026?

La RAI non ha ancora specificato per quante settimane andrà avanti lo show su Rai 1, ma un indizio arriva in nostro soccorso dai temi che sarebbero stati scelti per ciascun appuntamento:

La canzone del cuore

La dedica

Il primo successo (il brano sarà scelto dal repertorio dell'artista)

La rivincita di Sanremo (la canzone scelta non deve aver vinto Sanremo)

La canzone che avrei voluto scrivere io

Il tuo più grande successo

Sei temi che ci dicono dunque che dovrebbero essere sette puntate in totale, perchè si dovrà poi aggiungere la finalissima, in cui gareggeranno i brani vincitori degli appuntamenti precedenti. La canzone che vincerà l'ultima puntata sarà proclamata la Canzonissima 2026.

Come si voteranno gli artisti e le canzoni in gara?

A commentare le esibizioni e a contribuire alla scelta della Canzonissima saranno tre "giurie". Da una parte ci sarà un gruppo di personalità del mondo dello spettacolo (non sappiamo se cambieranno in ogni puntata o saranno gli stessi per tutta l'edizione), poi gli stessi artisti in gara (che non potranno però votare per se stessi), infine il pubblico, coinvolto attraverso i social.

Dove guardare Canzonissima 2026

Tuca Tuca, con Alberto Sordi, a Canzonissima del 1971

Come già detto in apertura, la tredicesima edizione dello storico programma del servizio pubblico andrà in onda in prima serata su Rai 1 a partire da sabato 21 marzo. Sarà naturalmente possibile vedere lo show anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla diretta TV oppure on demand.

Come già accade per gli altri show, sulla piattaforma saranno disponibili sia le puntate complete sia le clip con i momenti più significativi della serata.

Per tutti i nostalgici, inoltre, RaiPlay dà la possibilità di recuperare integralmente le stagioni 1970, 1971 e 1972 di Canzonissima.