Cantante brasiliana in ospedale: "Ho trattenuto le puzzette perché ero con il mio fidanzato”

Una cantante brasiliana, Pocah, pseudonimo di Viviane de Queiroz Pereira, ha deciso di utilizzare Instagram per mettere in guardia i suoi 15,7 milioni di followers a proposito di quanto sia rischioso trattenere le puzzette, cosa che lei ha fatto perché si trovava in compagnia del suo fidanzato.

"Ragazze, non vergognatevi di scoreggiare davanti al vostro ragazzo, perché niente è più imbarazzante di trattenere i peti ed essere costrette a svegliare il vostro ragazzo nel bel mezzo della notte perché state male, andare in ospedale con lui e ascoltare la diagnosi: 'Gas intrappolato nel corpo'", ha spiegato Pocah.

"Mi sono svegliata alle 5:30 del mattino con forti dolori fortissimi all'intestino", ha spiegato la cantante 27enne, secondo quanto riportato dal New York Post. "I dolori non passavano, le fitte si sono fatte sempre più lancinanti e ho deciso di andare in ospedale."

Una volta arrivata in ospedale i medici del pronto soccorso hanno immediatamente capito qual era il suo problema e Viviane de Queiroz Pereira è stata ricoverata d'urgenza. "Ora sono guarita e sto bene", ha dichiarato Pocah, implorando le sue fan di non commettere il suo stesso errore.