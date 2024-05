Cannes 2024: una lista di dieci attori e registi colpevoli di molestie verrà rivelata durante la kermesse?

L'edizione 2024 del Festival di Cannes, che verrà inaugurata il 14 maggio dall'anteprima mondiale di Furiosa: A Mad Max Saga, potrebbe essere turbata da uno scandalo di proporzioni colossali legato al #MeToo.

I principali media francesi riferiscono di un misterioso elenco di 10 attori/registi/produttori che saranno accusati di molestie durante il prossimo Festival di Cannes.

Il rapporto bomba, che sarà pubblicato da Mediapart durante il festival, starebbe seminando il panico nell'industria cinematografica francese ed è stato descritto come "un terremoto". Secondo Le Figaro, la presidente di Cannes, Iris Knobloch, avrebbe già assunto un'agenzia, per il momento anonima, per preparare la "comunicazione di crisi". Quel che è certo è che gli sforzi della presidente e del delegato Thierry Fremaux si concentreranno sul tenere alta l'attenzione sui film in concorso e non sugli eventuali scandali che affioreranno.

World of Reel ha rivelato l'esistenza di un tweet pubblicato stamani che rivelava i nomi presenti in lista, ma già ieri sera la giornalista francese Catherine Rochon scriveva su X:

"Il festival di Cannes 2024 rischia di essere memorabile. Che tempismo perfetto. #MeToo"

World of Reel non rivela i nomi presenti nel tweet, ma specifica: "Se la lista apparsa online risulta corretta, allora uno dei nomi è un regista che ha un film in concorso quest'anno e l'altro è un ex Vincitore dell'Oscar come miglior attore".