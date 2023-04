Cannes 2023, svelato il poster della 76ª edizione del Festival: la protagonista è Catherine Deneuve

Il Festival di Cannes 2023 ha appena svelato il poster della 76esima edizione con protagonista l'icona del cinema Catherine Deneuve. La foto in bianco e nero ritrae la nota interprete durante le riprese de "La Chamade", un film del 1968 diretto da Alain Cavalier.

Girata sulla spiaggia di Pampelonne, vicino a Saint-Tropez, la pellicola vede Deneuve nei panni di Lucile, che il festival descrive come un personaggio che vive una "vita mondana e superficiale, venata di disinvoltura e gusto per il lusso. Il suo cuore batte freneticamente, in fretta, con passione."

Il festival ha definito l'attrice come una vera e propria "incarnazione del cinema, lontano da ciò che è convenzionale o appropriato. Senza compromessi e sempre in sintonia con le sue convinzioni, anche a costo di andare controcorrente", ricordando che la Deneuve è stata musa ispiratrice di registi del calibro di Jacques Demy, Agnès Varda, Luis Buñuel, François Truffaut, Marco Ferreri, Manoel de Oliveira, André Téchiné, Emmanuelle Bercot e Arnaud Desplechin.

Ricordiamo anche che nel 2008 Catherine Deneuve è stata indicata come una delle possibili vincitrici del premio alla miglior attrice al Festival di Cannes per Racconto di Natale: non ricevette il premio ma ottenne però un riconoscimento speciale in occasione del 61º Festival. La locandina ufficiale di questa edizione è stata realizzata da Hartland Villa da una foto di Jack Garofalo sul set della suddetta pellicola in cui l'attrice recitò al fianco di Michel Piccoli e Roger van Hool.