Cannes 2023: ad Anatomy of a Fall la Palma d'oro, The Zone of Interest conquista il Grand Prix

Il Festival di Cannes 2023 si è concluso con la consegna dei premi ufficiali assegnati dalla giuria, che ha visionato i 21 titoli in concorso in questa edizione, e la Palma d'oro è stata assegnata al film Anatomy of a Fall di Justin Triet.

Il riconoscimento è stato introdotto da Jane Fonda, che aveva sottolineato l'importanza della presenza in concorso di numerose registe donne, augurandosi che in futuro sia una situazione normale in ogni festival cinematografico, non facendo più quindi notizia.

La Palma d'oro di Cannes 2023

Il premio più ambito del Festival è stato assegnato ad Anatomy of a Fall diretto da Justine Triet in cui si racconta la storia di Sandra, Samuel e dei loro figli, che vivono in montagna. Un giorno l'uomo viene ritrovato morto ai pidi della loro casa e la moglie viene incolpata, dando vita a un processo che fa emergere i segreti della coppia.

L'Italia, nonostante la buona accoglienza riservata ai titoli in concorso, non ha conquistato premi ufficiali.

La composizione della giuria

La giuria della 76esima edizione del Festival di Cannes ha avuto come presidente il regista Ruben Östlund che ha guidato il lavoro del gruppo composto dalla sceneggiatrice e regista Julia Ducournau, del regista e sceneggiatore argentino Damian Szifron, del regista e sceneggiatore Atiq Rahimi, dell'attore, sceneggiatore e regista Paul Dano, dell'attrice, regista e produttrice Brie Larson, della regista e sceneggiatrice Rungano Nyoni, dell'attore Denis Ménochet, e della sceneggiatrice e regista Maryam Touzani.

I premi ufficiali