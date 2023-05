Cannes 2023: grande attesa per Martin Scorsese con Killers of the Flower Moon e May December di Todd Haynes

Al Festival di Cannes 2023 verranno presentati in giornata due titoli molto attesi: Killers of the Flower Moon, diretto da Martin Scorsese, e May December del regista Todd Haynes.

Il weekend a Cannes 2023 si apre con protagoniste molte stelle del cinema: il cast di Killers of the flower Moon, nuovo film diretto da Martin Scorsese, sfilerà sul red carpet, seguito da Julianne Moore e Natalie Portman, le protagoniste del nuovo film diretto da

Todd Haynes che verrà proiettato in anteprima mondiale nella serata di sabato. La giornata sarà però ricca di appuntamenti da non perdere, andiamo alla scoperta dei film che verranno presentati.

Le star della giornata di sabato

Killers of the Flower Moon: Robert De Niro e Leonardo DiCaprio in una foto del film

Martin Scorsese torna al Festival di Cannes per presentare fuori concorso l'atteso Killers of the Flower Moon, film ispirato al libro scritto da David Grann e che porta in scena i crimini compiuti in Oklahoma negli anni '20 ai danni della tribù Osage.

Il cast comprende Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone e Jesse Plemons.

Sarà invece proiettato in concorso May December, la nuova opera firmata da Todd Haynes con al centro una celebre attrice che incontra la donna alla base del suo nuovo ruolo, la cui vita è stata contraddistinta da uno scandalo avvenuto 20 anni prima. Natalie Portman, Julianne Moore e Charles Melton sono i protagonisti del film.

In concorso verrà presentato anche Banel & Adama di Ramata-Toulaye Sy, ambientato in un villaggio isolato nel nord del Senegal.

Le altre sezioni

La sezione Un Certain Regard proporrà poi How to Have Sex, diretto dall'esordiente Molly Manning Walker, in cui si seguono tre teenager britanniche che vivono un'estate all'insegna dei riti di passaggio verso l'età adulta.

Il secondo film in programma è Les Meutes di Kamal Lazraq, ambientato nei sobborghi di Casablanca e con protagonista un padre e suo figlio che cercano di sopravvivere e ricevono l'incarico di rapire un uomo.

Il regista Shujun Wei presenterà poi Only the River Flows, con protagonista il capo della polizia criminale Ma Zhe, alle prese con delle indagini nella Cina degli anni '90. Mohamed Kordofani è invece il regista di Goodybe Julia, con al centro la storia di un'ex cantante del Sudan che ha causato involontariamente una morte.

Thelma & Louise: Geena Davis e Susan Sarandon in una scena del film

Nel pomeriggio ci sarà spazio anche per la proiezione di Robot Dreams, il primo film animato di Pablo Berger, con protagonista un cane che vive a New York e decide di costruirsi un robot per superare la solitudine.

Nella sezione Cannes Premiere verrà proposto Le temps d'aimer diretto da Katell Quillevere che propone una storia ambientata nel 1947. Al centro della trama ci sono Madeleine, che lavora come cameriera nel ristorante di un hotel, e François, uno studente ricco ed istruito. Tra i due si stabilisce subito un forte legame.

Per gli appassionati dei film del passato, sulla Croisette verrano proiettate le copie restaurate di Il ferroviere di Pietro Germi e di Thelma & Louise, il capolavoro del 1990 di Ridley Scott con star Geena Davis e Susan Sarandon.

La Quinzaine des Cineastes propone invece Riddle of Fire, diretto da Weston Razooli, e Creatura di Elena Martin Gimeno.

La Semaine de la Critique ha in programma The Rapture, con protagonista Hafsia Herzi e diretto da Iris Kaltenback. Al centro della trama c'è Lydia, la cui amica Salomé le chiede di aiutarla. La situazione si complicherà quando la giovane incontra Milois, la conquista di una sera, mentre tiene tra le braccia il figlio della sua amica, dando vita a una menzogna dalle conseguenze inaspettate.

L'ultimo titolo della giornata è The (Ex)perience of Love, di Ann Sirot e Raphael Balboni. con al centro una coppia che non riesce ad avere figli perché affetta dalla "Sindrome degli amori passati".