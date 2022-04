Cannes 2022: Valeria Golino presidente della giuria di Un Certain Regard

L'Italia sarà protagonista a Cannes 2022 anche grazie a Valeria Golino, scelta come presidente della giuria di Un Certain Regard.

L'attrice, nel 2018, aveva presentato proprio nella sezione il suo film Euphoria.

La giuria di Un Certain Regard sarà composta, oltre che da Valeria Golino, anche dalla filmmaker americana Debra Granik, dall'attore venezuelano Edgar Ramirez, dall'attrice polacca Joanna Kulig e dal cantautore e attore Benjamin Biolay.

Un Certain Regard proporrà 20 film, di cui 8 opere prime e 9 lungometraggi diretti da una donna.

L'attrice italiana ha dichiarato: "Sono stata così tante volte a Cannes come attrice, regista, in diverse selezioni. Si tratta dell'evento di Maggio ed è una festa dove puoi riallacciare i rapporti con gli amici. Ma è anche un'occasione per riflettere: che percorso ho intrapreso? Cosa hanno fatto gli altri? Cosa dice il cinema che sia universale, inerente a tutte le epoche e a tutte le nazioni? Tutto è più intenso all'interno di una giuria dove sentiremo, penseremo e condivideremo le cose insieme. In questo mondo pieno di suono e furia, sono felice e onorata di essere qui per aiutare, forse, i filmmaker a emergere".