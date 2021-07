Cannes 2021: Pierfrancesco Favino arriva al festival per festeggiare Marco Bellocchio

A Cannes 2021 arriverà anche Pierfrancesco Favino che, con un post su Instagram, ha annunciato che sta arrivando in Francia per festeggiare Marco Bellocchio, che riceverà la Palma d'onore. L'attore italiano ha scelto, per il suo messaggio rivolto al regista, una foto scattata sul set del film Il Traditore durante le riprese in Brasile.

Nella giornata di domani si concluderà il Festival di Cannes 2021 con la cerimonia di premiazione durante la quale verrà celebrato anche Marco Bellocchio. Pierfrancesco Favino ha quindi scritto online: "Caro Maestro, dopo che mi hai portato in capo al mondo non posso non venire a festeggiarti in una giornata così speciale. Mi levo il poncho e arrivo!".

Pierre Lescure, presidente del Festival di Cannes, aveva annunciato il premio alla carriera a Marco Bellocchio dichiarando: "Marco ha sempre messo in discussione le istituzioni, le tradizioni, la storia personale e collettiva. In ciascuna delle sue opere, quasi involontariamente, o almeno nel modo più naturale possibile, rivoluziona l'ordine costituito". Thierry Frémaux, Delegato Generale, aveva aggiunto: "Siamo orgogliosi di dare un riconoscimento a Marco Bellocchio, uno dei grandi maestri del cinema italiano dopo 56 anni di affascinante lavoro, che arriva dopo il premio assegnato ai suoi amici registi Bernardo Bertolucci, Manoel de Oliveira e Agnès Varda. È un regista, un autore e un poeta. Onorarlo con la Palma d'oro onoraria è una scelta ovvia per tutti coloro che ammirano il suo lavoro".