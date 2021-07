Cannes 2021, Judith Chemla denuncia il regista Yohan Manca per averle tirato il cellulare in faccia

Judith Chemla, attrice di La Traviata, My Brothers And I, ha denunciato il regista del film, Yohan Manca, per averle tirato il cellulare in faccia.

Judith Chemla in un'immagine del film Je suis un no man's land

Judith Chemla, la star francese del film La traviata, My Brothers and I, non sarà presente alla prima mondiale del film nella categoria Un Certain Regard del Festival di Cannes, prevista per quest'oggi, lunedì 12 luglio, dopo un presunto incidente che ha coinvolto lei ed il regista del suo film. Come riportato in esclusiva da Variety, infatti, Chemla ha presentato una denuncia contro Yohan Manca, colui che l'ha diretta nel film e che è anche il suo fidanzato nella vita reale. La presunta aggressione sarebbe avvenuta il 3 luglio nella strada vicino al Theatre du Rond-Point a Parigi. I rappresentanti di Chelma e Manca, al momento, non hanno risposto alle richieste di commenti da parte di Variety.

A Woman's Life: una foto che ritrae Judith Chemla nel film

Secondo una fonte vicina a Chemla, l'attrice avrebbe accusato Manca, con cui ha una figlia, di averle lanciato il cellulare in faccia. Un'altra fonte ha spiegato che la coppia stava litigando e Manca è diventato molto violento. I due si frequentano da cinque anni. Le fonti dicono che Manca ha anche annullato i suoi piani per partecipare alla prima a Cannes: attualmente è a Parigi per occuparsi di sua figlia, mentre Chemla è al Festival di Avignone dove il 13 luglio si esibirà in uno spettacolo musicale. L'attrice francese è nota soprattutto per i suoi ruoli in Une vie di Stephane Brize e Camille redouble di Noémie Lvovsky. È lei l'attrice più nota nel cast di La Traviata, My Brothers And I, film che ruota attorno a un ragazzo di 14 anni che sta crescendo in un complesso residenziale nel sud della Francia con i suoi quattro fratelli e la loro madre malata.