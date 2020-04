Cannes 2020: "Con Venezia e altri festival stiamo valutando collaborazioni"

Cannes 2020 non si svolgerà nella sua forma originaria e il direttore Thierry Fremaux ha ora parlato delle possibili collaborazioni con altri Festival, tra cui anche Venezia e Lione. Le dichiarazioni rilasciate a Variety ribadiscono che le attuali disposizioni in vigore a Francia, dove il lockdown durerà almeno fino all'11 maggio, rende quasi impossibile pensare all'organizzazione dell'evento cinematografico nella sua forma tradizionale.

Thierry Fremaux ha quindi dichiarato: "In Europa non potranno svolgersi eventi prima di metà luglio, questo significa che i primi appuntamenti si svolgeranno a settembre. Dovremo vedere come si svolgeranno i festival come Venezia, Toronto, San Sebastian e Deauville. E tutto dipenderà dalla riapertura dei cinema, che è un punto cruciale. Il coinvolgimento di Cannes a favore delle sale rimane immutato. Dobbiamo aiutarli, ci vorrà tempo. Oggi sono nel loro momento peggiore, dobbiamo sostenerli. Le piattaforme di streaming stanno avendo un momento positivo, ma credo che quando riprenderà la vita, i cinema, i film, avranno un ruolo chiave nella vita del pubblico. Il Festival di Cannes vuole essere presente in autunno per contribuire a tutto questo. Il cinema e il settore sono minacciati, dobbiamo ricostruire, riaffermare ancora la loro importanza con energia, unità e solidarietà".

Il direttore del Festival di Cannes ha quindi spiegato: "Come ogni anno, parlo molto con il direttore di Venezia Alberto Barbera, e anche lui è ovviamente preoccupato. Fin dall'inizio della crisi abbiamo accennato alla possibilità di realizzare qualcosa insieme se Cannes venisse cancellata. Stiamo continuando a parlarne. Altri festival ci hanno invitati: Locarno, San Sebastian, Deauville. Sono dei gesti che ci toccano molto. E a Lione, in occasione del Lumière Festival che si svolge a ottobre, abbiamo pianificato di organizzare alcune première mondiali come parte del programma".

Per ora, comunque, è difficile ipotizzare in che modo potrebbero concretizzarsi le collaborazioni tra festival del calibro di Venezia e Cannes e non resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli.