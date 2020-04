Cannes 2020: sezioni collaterali ufficialmente cancellate

Cannes 2020 dovrà sicuramente fare a meno delle sezioni collaterali che sono state ufficialmente cancellate per l'anno in corso: ad annunciarlo, nonostante il comunicato incerto della selezione ufficiale arrivato solo qualche ora fa, è una nota stampa firmata dai direttori delle sezioni parallele.

Quinzaine des Réalisateurs, Semaine de la Critique e ACID non avranno luogo nel 2020 e questo per far seguito all'annuncio del Presidente francese che ha vietato qualsiasi manifestazione pubblica e affollata sicuramente fino a luglio. Si legge infatti nella nota stampa da poco arrivata: "In seguito all'annuncio del Presidente francese dello scorso 13 aprile, per cui si vieta qualsiasi festival fino alla metà di luglio, le sezioni parallele del Festival del cinema di Cannes riconoscono che il rinvio precedentemente considerato a fine giugno/ inizio luglio non rappresenta più un'opzione. Di conseguenza, la Quinzaine des Réalisateurs, la Semaine de la Critique e ACID, pur con rammarico, annunciano la cancellazione delle edizioni 2020 a Cannes".

"La crisi sanitaria che stiamo affrontando attualmente rende impossibile fare previsioni sul corso degli eventi. Tuttavia, al fine di sostenere l'intera industria cinematografica colpita dalle circostanze attuali, ogni sezione, in accordo con il Festival di Cannes, sta cercando il modo migliore per continuare a sostenere i film che sarebbero stati presentati durante l'edizione 2020".