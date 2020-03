Cannes 2020: un Mercato "virtuale" per contrastare l'emergenza Coronavirus

Cannes 2020, con molte probabilità, dovrà affrontare dei cambiamenti importanti e il responsabile del Mercato ha annunciato che si sta valutando la possibilità di realizzare una versione "virtuale" dell'evento.

Jerome Paillard, a capo dell'importante appuntamento che si svolge ogni anno durante il festival, ha infatti confermato che sta valutando l'ipotesi che non sia possibile procedere come previsto dal 13 al 23 maggio.

Nel caso in cui Cannes 2020 non possa andare in scena come previsto, gli incontri e le opportunità per chi puntava ad ampliare e migliorare le proprie opportunità di lavoro potrebbero comunque esserci, ma in modo virtuale.

Paillard ha spiegato che l'obiettivo è quello di coordinarsi con i responsabili delle organizzazioni del settore per valutare quali siano le proposte migliori ed efficaci per gli accreditati. Il mercato in versione virtuale offrirebbe delle proiezioni in streaming online che tengano conto dei vari fusi orari, incontri online ed eventi trasmessi in diretta tramite la rete.

Per andare incontro ai partecipanti potrebbe inoltre esserci un costo ridotto per l'iscrizione e l'accesso gratuito a diverse app e servizi.