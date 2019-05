Cannes 2019: Monica Bellucci incanta il festival (FOTO)

Monica Bellucci regina del red carpet di Cannes 2019, come potete vedere nelle foto di seguito. Insieme all'attrice e modella italiana, tante altre star, da Joe Jonas a Helen Mirren.

Cannes 2019: una foto di Monica Bellucci sul red carpet di Les Plus Belles Années d'Une Vie

Sotto una pioggia fastidiosa e battente a Cannes 2019 si è svolto il tappeto rosso del film fuori concorso di Claude Lelouch, Les Plus Belles Années d'une Vie, che annovera nel cast l'attrice Monica Bellucci. Il tempo avverso non ha impedito di certo l'evento e, seppure con un po' di caos in più, le star hanno potuto solcare la prestigiosa passerella senza troppi disagi, acclamate da folla e fotografi.

Cannes 2019: una foto del cast sul red carpet di Les Plus Belles Années d'Une Vie

Presenti a sorpresa Cristopher Lambert, la coppia Nick Jonas e Priyanka Chopra e la vivacissima e coloratissima Helen Mirren in compagnia di Andy Mcdowell. Poco prima dell'arriva del cast il red carpet è stato ravvivato da un gruppo di ballerini scatenati sulle note di Pose che hanno lasciato poi la scena all'arrivo della bellissima attrice italiana. Claude Lelouch, Monica Bellucci, Anouk Aimee, Marianne Denicourt e gli altri attori e produttori hanno sfilato Davanti a un mare di flash concedendo anche, non curanti della pioggia che si era fatta più fitta, la consueta foto sulla cima della scalinata del Palais de Festival.

Cannes 2019: Helen Mirren in posa sul red carpet di Les Plus Belles Années d'Une Vie

Cannes 2019: Andie MacDowell sul red carpet di Les Plus Belles Années d'Une Vie

Cannes 2019: Christopher Lambert sul red carpet di Les Plus Belles Années d'Une Vie

Cannes 2019: Nick Jonas e Priyanka Chopra sul red carpet di Les Plus Belles Années d'Une Vie

Les Plus Belles Années d'Une Vie narra la storia di un amore folgorante. Un uomo e una donna coinvolti in una relazione inattesa che li cambierà per sempre. Un anziano pilota di corse, perduto sul cammino della memoria verrà aiutato dal figlio nella ricerca della donna che il padre continua a evocare.