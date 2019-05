Cannes 2019: da Gabriel Garko a Julianne Moore, le foto delle star sul red carpet

Cannes 2019 al via con il red carpet che ospita le star più disparate, da Gabriel Garko a Julianne Moore, ma c'erano Selena Gomez, Adam Driver,la bellissima Eva Longoria e Tilda Swinton. Un tappeto rosso inaugurale di cui vi mostriamo alcune foto.

La settantaduesima edizione del festival di Cannes ha finalmente avuto inizio e non poteva aprire le danze con un red carpet più ricco di quello di oggi pomeriggio. A solcare il prestigioso tappeto rosso star del calibro di Julianne Moore, Eva Longoria, Gong Li, Javier Bardem, Charlotte Gainsbourg, e tantissimi altri volti noti del cinema internazionale come il presidente della giuria Alejandro González Iñárritu e il nostro Dario Argento.

L'atmosfera era estremante concitata, specialmente tra i fotografi, che di rado hanno avuto attimi di respiro in più di un'ora di sfilata, dove di "carne al fuoco" ce ne era tanta in una situazione nella quale ottenere un buono scatto diventava priorità assoluta. Le urla si sono susseguite per tutto l'evento: catturare l'attenzione della star di turno è fondamentale quasi quanto l'istante dello scatto.

Cannes 2019: Julianne Moore sul red carpet di apertura

Cannes 2019: uno scatto di Eva Longoria sul red carpet di apertura

A concludere degnamente l'evento l'incredibile cast del film di apertura di Jim Jarmusch, I morti non muoiono, che ha portato a Cannes Tilda Swinton, Adam Driver, Selena Gomez, Bill Murray e buona parte degli attori coinvolti nella pellicola. Di sicuro un'ottimo inizio per un edizione che si presenta ricca e promettente sin dalle prime battute.

Ecco alcune foto della serata.

Cannes 2019: Selena Gomez sul red carpet di apertura

Cannes 2019: Gabriel Garko sul red carpet di apertura

Cannes 2019: Tilda Swinton, Jim Jarmusch sul red carpet di apertura

Cannes 2019: Charlotte Gainsbourg e Javier Bardem sul red carpet di apertura

Cannes 2019: Elle Fanning sul red carpet di apertura

Cannes 2019: uno scatto di Dario Argento sul red carpet di apertura

Cannes 2019: il cast de I morti non muoiono sulla scalinata del red carpet di apertura