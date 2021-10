Candy: Pablo Schreiber nel cast della serie con Jessica Biel

La serie Candy, che racconterà una storia ispirata a un crimine realmente compiuto in Texas, ha tovato un altro dei suoi protagonisti: Pablo Schreiber è infatti entrato a far parte del cast del progetto.

Jessica Biel sarà la star degli episodi dopo aver sostituito Elisabeth Moss che ha rinunciato a causa di precedenti impegni.

Al centro della trama ci sarà la casalinga Candy Montgomery che, negli anni '80, aveva una vita apparentemente perfetta con un marito amorevole, la sicurezza economica, una figlia e un figlio, e una bella casa in un nuovo quartiere di periferia. Fino a quando la donna non uccise la sua migliore amica con un'ascia.

Pablo Schreiber avrà il ruolo di Alan Gore, il marito dell'innocente e devota Betty (Melanie Lynskey), che si ritrova coinvolto in un sanguinoso triangolo sentimentale. Dopo la nascita del loro secondo figlio, i due coniugi sono in difficoltà e l'uomo è infelice a causa del comportamento della donna, alle prese con la depressione postpartum. Gore valuta così la possibilità di avere una relazione extraconiugale con Candy Montgomery (Jessica Biel), anche lei infelice nel suo matrimonio.

Betty scopre però il tradimento e Candy risolve la questione afferrando un'ascia.

Candy è stata creata da Robin Veith e Nick Antosca, mentre il pilot sarà diretto da Michael Uppendahl.