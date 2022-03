Candy: Jessica Biel è la famosa assassina nel trailer della serie

Jessica Biel interpreterà la famosa assassina Candy Montgomery in una nuova serie, di cui Hulu ha condiviso il trailer.

Candy è la nuova serie, in arrivo il 9 maggio su Hulu, con star Jessica Biel e il teaser trailer mostra l'attrice nel ruolo della donna che si è trasformata, inaspettatamente, in un'assassina.

Nel video si vede la vita quotidiana di Candy Montgomery e l'apparente tranquillità che contraddistingue la sua vita, tra incontri in chiesa e relazioni di buon vicinato. La situazione però prende presto una svolta drammatica e violenta che conduce a un crimine mortale.

Al centro della trama della serie Candy, composta da cinque episodi, ci sarà la casalinga Candy Montgomery (Jessica Biel) che, negli anni '80, aveva una vita apparentemente perfetta con un marito amorevole, la sicurezza economica, due figli e una bella casa in un nuovo quartiere di periferia. Fino a quando la donna non uccise la sua migliore amica con un'ascia.

Ecco le prime foto ufficiali:

Candy: Jessica Biel in una foto della serie

Candy: Jessica Biel in una foto della serie

Pablo Schreiber avrà il ruolo di Alan Gore, il marito dell'innocente e devota Betty (Melanie Lynskey), che si ritrova coinvolto in un sanguinoso triangolo sentimentale. Dopo la nascita del loro secondo figlio, i due coniugi sono in difficoltà e l'uomo è infelice a causa del comportamento della donna, alle prese con la depressione postpartum. Gore inizia quindi una relazione extraconiugale con Candy Montgomery (Jessica Biel), anche lei infelice nel suo matrimonio.

Betty scopre però il tradimento e Candy risolve la questione afferrando un'ascia.

Candy è stata creata da Robin Veith e Nick Antosca, mentre il pilot sarà diretto da Michael Uppendahl.