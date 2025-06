Candace Cameron Bure vieta la visione degli horror a casa sua: "Sono portali per qualcosa di demoniaco"

In un recente episodio del suo podcast, Candace Cameron Bure ha raccontato che spesso la sua famiglia la prende in giro quando racconta aneddoti spirituali sulla sua casa.

Uno degli argomenti mal sopportati da suo marito e dai suoi figli sarebbe la televisione, che l'attrice sostiene di chiamare 'portale', perché convinta che si tratti di un passaggio tra due mondi.

Il divieto ai film horror di Candace Cameron Bure

"Se stai guardando questo, o stai giocando a quel videogioco, o qualsiasi altra cosa, quello è un portale che può far entrare qualcosa dentro casa nostra" ha spiegato Cameron Bure "Non voglio nemmeno che qualcuno guardi un film horror in casa nostra, in tv, perché per me quello è semplicemente un portale".

Nonostante la sua lunga esperienza sul piccolo schermo, l'attrice è convinta che la televisione possa essere un passaggio infernale:"Lavoro nell'industria del cinema, capisco come funziona tutto. So che un film ha una troupe di 200 persone, che ci sono le luci, gli effetti sonori, il trucco, la macchina da presa, le persone, gli attori. Tuttavia, c'è comunque qualcosa che può essere incredibilmente demoniaco anche se l'hanno costruito a tavolino".

La carriera di Candace Cameron Bure in televisione

Dopo aver ottenuto il suo primo ruolo a 6 anni nella serie A cuore aperto, Candace Cameron Bure è diventata famosa grazie al ruolo di D.J. Tanner nei 193 episodi della sit-com familiare Gli amici di papà.

Tra i suoi lavori più recenti spiccano Ainsley McGregor Mysteries: A Case for the Yarn Maker e Home Sweet Christmas. Altri ruoli significativi nella sua carriera sono quelli di Summer Van Horne in Make It or Break It - Giovani campionesse, e di Aurora Teagarden ne I misteri di Aurora Teagarden. Sposata con l'ex hockeista su ghiaccio russo Valerj Bure, è sorella minore dell'attore nonché scrittore religioso Kirk Cameron, famoso per il ruolo di Mike in Genitori in blue jeans.