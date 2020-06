Can Yaman e il suo uccello del mattino hanno messo in imbarazzo Canale 5

Can Yaman tornerà presto su Canale 5 con la nuova soap che doveva intitolarsi L'uccello del mattino ma che cominciava a creare qualche imbarazzo proprio per il nome.

Can Yaman è molto amato dalle parti di Canale 5 ma anche i preferiti possono generare imbarazzo, per esempio recitando in una soap opera il cui titolo originale, in italiano, combinato con l'aspetto statuario del suo protagonista, genererebbe troppi doppi sensi.

Se la signora Longari cadeva sull'uccello di Mike Bongiorno, il team creativo di Canale 5 ha pensato di non voler ripetere l'errore quando ha tradotto il titolo originale della nuova soap turca in arrivo come Daydreamer - Le Ali Del Sogno anziché L'uccello del mattino, traduzione più fedele all'originale "Erkenci Kus". Come riporta Dagospia, infatti, sembra che a Cologno Monzese questa fedelissima traduzione non sia andata giù a parecchi, almeno a quanti già immaginavano battute e risate. Da qui la decisione di lasciare una piccola traccia di quell'uccello del mattino solo nelle "ali del sogno".

Mediaset ha temuto l'esplosione dei doppi sensi, forse anche perché il protagonista della soap è Can Yaman che riscuote molto successo presso il pubblico femminile per la sua incontestabile avvenenza.

Tolto l'uccello dal titolo, Mediaset ha optato per Daydreamer - Le Ali Del Sogno, inserendo una parte in inglese il cui senso al momento ci sfugge. La soap prenderà il posto di Uomini e Donne e andrà in onda a partire da mercoledì 10 giugno.