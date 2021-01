Can Yaman abbandona Twitter dopo gli insulti per la presunta relazione con Diletta Leotta

Can Yaman ha disattivato l'account su Twitter dopo gli insulti che gli sono piovuti addosso per la presunta relazione con Diletta Leotta.

Can Yaman ha disattivato l'account su Twitter e il perchè è da ricercare negli insulti che gli sono piovuti addosso dopo il gossip, lanciato da Novella 2000, che lo vorrebbe legato a Diletta Leotta.

Paparazzati insieme in un noto hotel di Roma, il bell'attore turco e la conduttrice di DAZN avrebbero vissuto giorni di intensa passione, stando alle fonti del magazine scandalistico, ma la cosa è piaciuta davvero poco ai fan di Can Yaman.

Il motivo? Va oltre quella che potrebbe essere la semplice gelosia: pare infatti che gran parte della sua fanbase sperasse in una relazione, anche nella vita reale, con la co-protagonista di DayDreamer, Demet Özdemir. Nonostante sia stato chiarito più volte da entrambi che, al di là di una bella amicizia e di una grande affinità caratteriale, tra loro due non c'è nessuna implicazione romantica.

Non è tutto, però. Can Yaman, arrivato in Italia per girare uno spot con Claudia Gerini, sarebbe stato molto infastidito da tutto il chiacchiericcio sollevato dal rumor che lo lega a Diletta Leotta. Non a caso su Instagram l'attore ha scritto "Fatti miei. Punto" nelle storie, modificando poi la bio del profilo quasi a voler comunicare una sorta di silenzio stampa, e limitando la possibilità di commentare i post.

Una trasferta davvero movimentata per il futuro Sandokan, che ha dovuto anche pagare una multa di 400 euro per aver causato assembramenti fuori dall'albergo.