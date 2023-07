Can Yaman si allena per Sandokan: i video che impressionano i fan

Can Yaman "studia" da Sandokan e continua ad allenare il suo fisico scultoreo, come testimoniano alcuni video condivisi su Instagram, in attesa della produzione. La serie remake dovrebbe approdare in TV alla fine del 2024, e l'attore turco ha intenzione di arrivare all'appuntamento più in forma che mai.

Can Yaman sta girando l'Italia con il Break the Wall Tour (presto saranno annunciate nuove date), un ciclo di incontri con i fan durante i quali si raccolgono fondi per l'associazione benefica Can Yaman for Children, destinati, come ha dichiarato lui stesso, agli "adolescenti che soffrono psicologicamente". Nel frattempo non dimentica che ad attenderlo ci sono già nuovi impegni professionali. Se i preparativi fervono a Palermo per Viola come il mare 2, la nuova stagione della fiction al fianco di Francesca Chillemi, l'attesa maggiore è per Sandokan, il reboot dello storico sceneggiato con Kabir Bedi. Annunciata già nel 2020, la serie è stata più volte rimandata, e avrebbe rischiato addirittura di sparire dai progetti della Lux Vide per via dei presunti dissidi tra Can Yaman, nei panni del protagonista, e Luca Argentero, scelto come Yanez. Tre anni dopo, però, il progetto è ancora presente sull'agenda del divo turco, che non dimentica di allenarsi per incarnare perfettamente, anzitutto nel corpo, la "Tigre della Malesia".

Non solo progetti in divenire: nell'autunno 2023 dovrebbe approdare su Disney+ la serie El Turco, che vede Can Yaman protagonista al fianco dell'attrice italiana Greta Ferro. Tratta dal libro di Orhan Yeniaras, racconta le gesta di Yenicer Hasan Balaban, un predone che nel 1683, al termine del secondo assedio ottomano di Vienna, decide di stabilirsi nel comune trentino di Moena. Qui Balaban si trasforma da fuorilegge a eroe, liberando gli abitanti del villaggio dallo sfruttamento dei feudatari locali.