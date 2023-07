Can Yaman e Francesca Chillemi nel primo video dal set di Viola come il mare 2

Can Yaman e Francesca Chillemi scherzano nel primo video insieme dal set di Viola come il mare 2, allontanando tutte le voci di una crisi insanabile nel loro rapporto personale e professionale.

Can Yaman e Francesca Chillemi smentiscono ogni voce sui loro dissidi con questo video registrato dietro le quinte di Viola come il mare 2? Non è detto, ma, a patto che un litigio si sia davvero consumato dopo la prima stagione, ancora una volta la loro chimica sul set è innegabile.

A Roma sono iniziate ufficialmente le riprese dei nuovi episodi (in tutto 12) della seconda stagione di Viola come il mare. Un nuovo ciclo di puntate che porterà qualche cambiamento nella vita dei due protagonisti, a cominciare da quella di Viola Vitale, che avrà nuovi colleghi al giornale e che sarà messa in difficoltà dall'arrivo di un nuovo PM. E cambiamenti ci saranno anche dietro le quinte, dove Alexis Sweet è subentrato a Francesco Vicario in cabina di regia. Certo non ci saranno tutti i fantasiosi stravolgimenti di trama su cui Yaman e Chillemi scherzano nella clip diffusa sui profili social di Lux Vide. Al contrario, le controversie sentimentali tra Viola Vitale e Francesco Demir continueranno, e i fan sperano già che possano portare a nuovi sviluppi.

Sembra dunque passata la tempesta dalle parti di Viola come il mare (che tornerà su Canale 5 tra l'autunno e l'inverno), se non quella reale almeno quella ipotizzata dai rumors che volevano Can Yaman aver preso ormai le distanze dalla fiction, forse per inseguire nuovi progetti, forse deluso dagli ascolti (che in verità sono stati buoni, mai scesi sotto il 16% di share, con punte del 25% tra il pubblico giovane in una serata non facile, quella del venerdì, tradizionalmente dominata dallo show di Rai1). Archiviate le voci su un flirt finito male, o mai iniziato per la ferma opposizione della bella siciliana, Can Yaman e Francesca Chillemi sono tornati a concentrarsi sulle avventure di Viola e Francesco (eccoli nella prima foto insieme), tra indagini e schermaglie d'amore.