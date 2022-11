Can Yaman e Greta Ferro: litigio sul set di El Turco?

Alta tensione sul set di El Turco, i litigi tra Can Yaman e Greta Ferro sembrano essere alla base di questo nervosismo. Secondo alcuni rumors, mai confermati dagli interessati o dalla produzione, tra l'attore turco e l'attrice italiana la collaborazione sul set è minima e, le fan della star turca, se la prendono con la modella abruzzese.

El Turco è la prima produzione Disney+, la piattaforma streaming ha scelto Can Yaman per questo lavoro, tra le attrici che lo affiancano c'è la nostra Greta Ferro. Il gossip, come sappiamo, insegue l'attore turco ovunque vada, nelle ultime settimane in particolare i fan hanno cercato di capire cosa stesse succedendo al loro beniamino.

Can Yaman infatti, per circa due settimane, è sparito dai social, dove negli ultimi giorni ha pubblicato post della campagna pubblicitaria Dolce & Gabbana. I follower della star se la sono presa proprio con Greta Ferro, colpevole, secondo loro, del malumore del volto maschile di Viola come il mare. A proposito della serie, andata in onda su Canale 5, i rapporti tra i due protagonisti della fiction si sarebbero incrinati nelle ultime settimane.

Can Yaman e Francesca Chillemi hanno smesso di seguirsi su Instagram, i due attori non commentano più i rispettivi post, neanche con un semplice like. Il motivo di questa rottura social tra Viola Vitale e Francesco Demir, nessuno lo sa, nulla è trapelato, fino ad oggi.

El Turco racconta la storia del soldato Balaban Hasan che combatte tra le file dei dei Giannizzeri, la fanteria dell'esercito privato del sultano ottomano. La serie è ambientata durante la seconda battaglia di Vienna dell'impero Ottomano. Disney+ non ha ancora rivelato la data di uscita del progetto.