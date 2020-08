Can Yaman: "La donna ideale? Affascinante ma non per forza bella"

La donna ideale esiste per Can Yaman? Chissà, il bel protagonista di Daydreamer per il momento è single (o almeno è quanto racconta) e, nell'intervista realizzata per il primo numero del Daydreamer magazine, ammette di non credere che esista una formula perfetta per l'amore.

Tuttavia, quando si parla di donna dei sogni, Can Yaman ha le idee piuttosto chiare: "Mi piacciono le donne femminili, meno quelle che si atteggiano a maschiaccio o parlano a voce alta. Non mi piacciono neppure quelle che si mostrano come donne misteriose. La mia ragazza ideale deve essere vivace, ma anche una sorta di rifugio. L'impressione, l'aura, il profumo e il tono della voce sono importanti per me. Adoro le donne belle ed eleganti che hanno fascino, energia. I cliché sulla bellezza non mi appartengono. Sono attratto dalle donne che hanno una visione del mondo, una conoscenza e un'idea e che hanno uno spirito che fa la differenza in loro. Sarebbe bello stare con una donna che mi possa trasformare nella versione migliore di me stesso".

Chissà se Can Divit, il personaggio che il bel Yaman interpreta in Daydreamer - Le ali del sogno (che tornerà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 17 agosto), sarebbe d'accordo con questa descrizione. Certo, come ha ammesso lui stesso, l'affascinante fotografo ha condizionato parecchio, e continua a condizionare, la visione delle cose dell'attore che gli presta volto e corpo: "A volte sento di non essere ancora uscito dal personaggio. - ha confessato Can Yaman - Ho interiorizzato molti dei suoi tratti che sono entrati a far parte di me. In generale questo è stato il ruolo per cui mi sono sentito più creativo, in cui la mia opinione è stata chiesta e valutata [...] Ad esempio, avevano dubbi sui miei capelli, i miei tatuaggi, i miei accessori... ma sono riuscito a convincerli".