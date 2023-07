Can Yaman non si ferma mai: l'allenamento è grintoso dopo le riprese di Viola come il mare 2 (VIDEO)

Dopo la prima settimana sul set di Viola come il mare 2 Can Yaman, soddisfatto del lavoro, non ha rinunciato al suo allenamento in palestra, come mostra il video su Instagram.

Can Yaman non trascorrerà certo l'estate in panciolle: impegnatissimo con le riprese di Viola come il mare 2, non rinuncia certo al suo allenamento intensivo in palestra. D'altronde un fisico come il suo non si ottiene in pochi giorni, e dopo Francesco Demir ad attendere il bell'attore turco ci sarà l'impegnativo Sandokan.

Momentaneamente fermo con il Break the Wall Tour, Can Yaman ha ripreso i panni dell'ispettore Francesco Demir per la seconda stagione di Viola come il mare al fianco di Francesca Chillemi, che interpreta la giornalista Viola Vitale. Approfittando del weekend, l'attore si è concesso una pausa dal set, ma niente sollazzi per lui: nel tempo libero ci si allena! D'altronde quella chiosa - "Buon relax a voi, godetevi il mare e il sole" - lascia intendere che durante questa torrida estate non ci sarà riposo per lui. Le riprese della fiction infatti si muoveranno presto da Roma alla Sicilia e dovranno essere terminate entro settembre per far sì che i nuovi 12 episodi possano andare in onda tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, come programmato da Mediaset.

Nello stesso post, però, Can Yaman ha anche svelato qualcosa in più sulla settimana appena trascorsa di lavoro sul set, la prima: "Sono molto soddisfatto dell'andamento della prima settimana di riprese per la seconda stagione di Viola Come Il Mare. Anche se era estremamente intensa, non si mollano grintosamente gli allenamenti". Archiviati definitivamente i dissapori veri o presunti con la co-protagonista Francesca Chillemi, Can si sta dimostrando sempre più preso dagli sviluppi che la storia prenderà nella nuova stagione. In cui a fargli concorrenza nel cuore e nelle attenzioni della bella giornalista arriverà un nuovo PM che promette di portare scompiglio nella vita di Viola, in un triangolo sentimentale che i fan della serie - che ha appena debuttato con discreto successo anche in Spagna - stanno già pregustando.