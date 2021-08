Campeggio a 5 stelle, la commedia romantica stasera su Rai1 in prima visione: la trama

Stasera su Rai1, alle 21:25 e in prima visione, va in onda Campeggio a 5 stelle, una commedia romantica con Emilie Ullerup e Christopher Russell.

Per il ciclo La stagione dell'amore, stasera su Rai1 alle 21.25, in prima visione tv, andrà in onda Campeggio a 5 stelle, la commedia romantica con Emilie Ullerup, Christopher Russell, Donna Benedicto, Catherine Lough.

Katie Ryan, come scopriamo dalla trama, scrive per una rivista delle brevi note che descrivono in maniera accattivante un prodotto. In seguito a un incidente occorso a una redattrice viene inviata, al suo posto, per un reportage su un campeggio di lusso. Arrivata al campeggio, che in realtà è una specie di resort con "tende" enormi, full optional, conosce Will Martin, un escursionista noto alle cronache per un articolo su di lui pubblicato da una famosa rivista di avventura. Fra i due si stabilisce un rapporto di complicità molto "affettuoso".

Will è combattuto fra il desiderio di partire per una nuova avventura e la possibilità di stabilirsi definitivamente nel resort che dovrebbe essere reso ancor più bello dall'intervento di alcuni investitori che vogliono che Will sovrintenda i lavori.

Katie diventa sicuramente uno dei motivi che potrebbero spingere Will a rimanere, ma c'è un grosso problema: l'avversione totale totale dell'escursionista verso i giornalisti...