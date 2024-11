Cameron Diaz e Jamie Foxx entrano in azione nel teaser trailer di Back in action

Cameron Diaz e Jamie Foxx sono due spie nel teaser trailer dell'action comedy Back in Action, in arrivo su Netflix.

Il 17 gennaio arriverà sugli schermi di Netflix l'action comedy Back in Action, con star Cameron Diaz e Jamie Foxx e il teaser trailer regala le prime sequenze dell'atteso progetto.

Nel video si vede infatti cosa accade quando una coppia, che sembrava essersi lasciata alle spalle i pericoli della propria attività come spie, è costretta a entrare di nuovo in azione e ad affrontare pericoli e nemici.

Cosa racconta Back in action

Il film diretto da Seth Gordon (Come ammazzare il capo... e vivere felici) racconta quello che accade quando, anni dopo aver abbandonato una vita da spie della CIA per dedicarsi alla famiglia, Emily (Cameron Diaz) e Matt (Jamie Foxx) si ritrovano di nuovo trascinati in quel pericoloso mondo dopo che la loro copertura salta.

Il film segna il ritorno dell'attrice dopo una lunga assenza e nel cast stellare del progetto ci sono anche Glenn Close, Kyle Chandler, Andrew Scott e Jamie Demetriou.

Ecco il video:

Il team che ha realizzato il film Netflix

Back in action è stato scritto da Gordon in collaborazione con Brendan O'Brien (Cattivi vicini), mentre nel team della produzione ci sono Jenno Topping, Peter Chernin e Sharla Sumpter Bridgett (Le Mans '66 - La grande sfida, Il diritto di contare, Luther) per Chernin Entertainment; Beau Bauman (Una spia e mezzo) per Good One Productions; Seth Gordon per Exhibit A. Tra i produttori c'è anche Jamie Foxx.

Cameron, che negli anni è stata impegnata anche come doppiatrice di Fiona nei film di Shrek, oltre a essere star di film molto amati come The Mask, Charlie's Angels, L'amore non va in vacanza, Gangs of New York e Tutti pazzi per Mary, aveva abbandonato il cinema nel 2014.

L'attrice non ha mai spiegato le ragioni del suo addio al cinema, sottolineando tuttavia che era davvero esausta per colpa dei tanti viaggi e impegni richiesti dalla sua attività come attrice.