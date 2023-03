Call of Beauty: appuntamento oggi con Giulia De Lellis e Manuele Mameli su Real Time alle 15:50

Oggi su Real Time alle 15:50 inizia Call of Beauty. Giulia De Lellis e Manuele Mameli conducono il talent show a tutto glam, dove Otto giovani promesse del mondo del make-up e della bellezza si sfidano a colpi di blush per diventare Brand Ambassador. Il programma ci terrà compagnia per sette sabati pomeriggio e sarà disponibile anche in streaming e on demand su discovery

In ogni puntata di Call of Beauty i concorrenti affronteranno due prove: la Prova Tecnica in cui dovranno dimostrare le proprie conoscenze e capacità tecniche sul make-up, mentre nella Prova Artistica* dovranno mettersi alla prova e cimentarsi nella realizzazione di un look completo ispirato ad un tema, ma dovranno anche dimostrare di saperlo comunicare in modo efficace, mostrando la propria attitude davanti allo smartphone e la propria abilità nell'auto-produrre video creativi e autentici per i loro profili TikTok.

I migliori accederanno alle 2 semifinali che porteranno le due promesse del make-up a scontrarsi nell'episodio finale. Solo una di loro riuscirà ad aggiudicarsi il premio in palio: diventare Brand Ambassador per Smashbox e Douglas, volare a Los Angeles e prendere parte alla campagna del primer Smashbox, alzando così il primo trofeo di Call of Beauty.

A giudicare le giovani promesse due beauty icon di successo: Giulia De Lellis, influencer con oltre 5 milioni di follower, esperta di make-up e di tendenze che torna alla conduzione di uno show televisivo e Manuele Mameli, glam artist delle star e punto di riferimento del mondo del beauty. Nel corso di ogni episodio, Giulia e Manuele saranno affiancati da ospiti d'eccezione.

I CONCORRENTI

CARLA CARÁ

Età: 29 Città di origine: Catania Professione: make-up artist Tik-Tok: carla.carx

Catanese di nascita, si diploma a Milano all'Accademia per truccatori. Decide a un certo punto di trasferirsi in Spagna, a Barcellona, dove lavora nel campo del make-up (produzione prodotti; make-up in negozio) per cinque anni. Decide alla fine di tornare a Milano e ora esercita la professione di truccatrice.

KATIANA VILELLA

Età: 22 Città di origine: Bari Professione: content creator Titolo: autodidatta Tik-Tok: k4tyv

Appena laureata in marketing e comunicazione d'azienda. Ha scoperto, nel periodo covid, la sua passione per il make-up: non sapendo come passare il tempo, durante la pandemia ha iniziato a guardare tantissimi video youtube diventando una vera e propria fan di Grace On Your Dash. Su Tik-Tok ha aperto il profilo due anni fa, iniziando per divertimento e inizialmente senza nessuna attinenza col mondo beauty. Poi, guardando video di make-up si è appassionata alla materia e ha deciso di iniziare a postare lei stessa dei contenuti, senza mai perdere il contatto con l'aspetto "divertimento" che secondo lei deve essere implicito in qualsiasi cosa inerente ai social.

RACHELE SANTORO

Età: 21 Città di origine: Palermo Professione: studentessa - modella - content creator

Tik-Tok: rachelesantoro

Palermitana di nascita, studentessa di industrial design e prossima alla laurea, si è da poco trasferita a Roma per intraprendere parallelamente un percorso di recitazione e dizione. Lavora da anni come modella, nel periodo della pandemia si è avvicinata ai social riscuotendo un certo successo su Tik-Tok. Definisce TikTok un trampolino di lancio, una piattaforma che in questo periodo va per la maggiore e che quindi merita di essere sfruttata per decollare. Pubblica un paio di video al giorno, di focus vario (trucco, skincare, outfit, lipsync). I suoi make-up tutorial sono semplici (skincare, contouring base, trucco quotidiano).

REBECCA FRANCHINI

Età: 22 Città di origine: Toscolano Maderno

Professione: studentessa/content creator Tik-Tok: rebeccaamakeup

Si avvicina al make-up per caso; quando era bambina aspettava il periodo di Carnevale solo per potersi truccare. Ha vissuto per un periodo alle Canarie, ha poi completato gli studi e adesso lavora per un'agenzia come content creator di contenuti make-up e body paint. Adesso la reputa Tiktok la piattaforma che - anche rispetto a Instagram - è riuscita a valorizzarla e a farla crescere.

DENISE FINK

Età: 33 Città di origine: Firenze Professione: social media manager/content creator/beauty specialist Tik-Tok: nisi.fink1

Sposata a 21 anni con due figli. Il padre è argentino con origini tedesche. Ha un buon rapporto con Tik-Tok, ma ancora fresco. Ha una community piccola ma la definisce molto affettuosa.

MOUFY

Età: 21 Città di origine: Lecco Professione: content creator/studentessa Tik-Tok: itsmoufytraore

Di origini togolesi, si trasferisce in Italia all'età di 7 anni. La passione per il make-up nasce nell'età dell'adolescenza. Ha imparato il make-up guardando i video tutorial dei truccatori professionisti. Ad oggi è una studentessa di economia e creator di contenuti vari, che spaziano dall'abbigliamento al make-up all'ironico. Approdata su Tik-tok da poco, ma ne apprezza i frutti e la possibilità di spaziare tra video di diversi argomenti e durate. Ha una community ancora piccola ma che già ha trovato in lei un punto di riferimento a cui fare domande e chiedere consigli. Ad oggi la reputa una piattaforma su cui potersi mostrare a 360° e un modo per farsi conoscere e per far arrivare i messaggi per lei importanti (hijab, colore della pelle...).

OSCAR SIMONETTA

Età: 23 Città di origine: Piemonte Professione: content creator/ make-up artist Titolo: diploma Tik-Tok: oscar_make_up

Nato in Piemonte, si è trasferito a Milano da poco più di un anno per frequentare un'accademia di make-up. Apre il profilo Tik-Tok durante la pandemia; La pandemia è il motore che lo spinge a mettersi in gioco in prima persona e a diventare creator di video make-up su se stesso. E' molto grato a Tiktok perché questa piattaforma gli ha permesso di iniziare a lavorare e l'ha aiutato a capire cosa voleva fare nella vita.

COSTANZA DI CORRADO

Età: 23 Città di origine: Catania Professione: make-up artist Tik-Tok: costanzadicorrado

Nasce a Catania, dove, dopo il liceo, sceglie di frequentare un corso per aspiranti make-up artist. Decisa da pochissimo tempo a lavorare come creator, in quanto al momento tiktok sembra essere l'unica piattaforma in grado di far uscire i truccatori dalla propria realtà territoriale. Ha già iniziato ad avere un rapporto con la sua ristretta community.