Calendario Pirelli 2022, anche Kate Winslet tra le star immortalate da Bryan Adams

Dopo un anno di pausa forzata torna il celebre Calendario Pirelli con una serie di anticipazioni che lasciano intuire la sua portata rivoluzionaria. Tra i protagonisti degli scatti, trovano spazio divi della musica quali Iggy Pop, St Vincent, Cher e Jennifer Hudson e un'attrice di assoluto rilievo come Kate Winslet. Non tutti i dettagli, però, sono stati già svelati.

Il Calendario Pirelli 2022 si preannuncia rivoluzionario perché, a differenza che in passato, non prevede la presenza di modelle o nudi. Una delle grandi protagoniste degli scatti fotografici sarà Kate Winslet, ritratta insieme a star della musica quali Iggy Pop, St Vincent, Cher e Jennifer Hudson. Ad aver realizzato gli scatti è stato Bryan Adams, rocker con la passione per la fotografia. A popolare i diversi mesi di On the Road (questo il titolo scelto per il calendario) saranno anche Grimes, Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, Saweetie e Kali Uchis. Star del genere coprono diversi mondi musicali, tra cui rock, pop, rap, dance ed elettronica.

A proposito del Calendario Pirelli 2022, Bryan Adams ha spiegato: "Dovevamo scattare lo scorso anno ma, a causa del Covid, ci siamo dovuti fermare, abbiamo tenuto lo stesso concept estendendolo a uomini e donne, e lo abbiamo basato interamente sulla musica". Il tema On the Road è ispirato proprio a quella caratteristica tipica della vita del musicista che più è stata colpita dalla situazione di pandemia: nel momento stesso in cui la musica e i suoi protagonisti si sono dovuti fermare di fronte al diffondersi del virus, Adams ha pensato di farsi ispirare dall'idea del viaggio.

Come riportato da CNN, Bryan Adams è stato il primo canadese a realizzare le foto di un calendario Pirelli ma la musica è stata protagonista già in passato. In edizioni precedenti infatti Bono, Jennifer Lopez, Sean Combs, Yoko Ono e Patti Smith sono stati alcuni dei protagonisti musicali a mettersi davanti all'obiettivo. Gli scatti sono stati realizzati tra Los Angeles e l'italiana isola di Capri nel corso di tre giorni di lavoro tra giugno e luglio.

Pubblicato per il prima volta nel 1964 e famoso per le sue fotografie di donne sensuali, il Calendario Pirelli si è reinventato per l'epoca del #MeToo e ha incluso tra gli scatti anche numerosi uomini.