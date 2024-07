Cairo "ruba" Flavio Insinna alla Rai: presto un suo game show su La7

Diversi sono ormai i volti noti della conduzione italiana di programmi televisivi ad aver abbandonato la Rai negli ultimi tempi. Da Fabio Fazio fino ad Amadeus, entrambi approdati su canale 9 e pronti a farsi valere là dove invece nella loro vecchia casa, forse, non gli era permesso di esprimersi al massimo delle loro potenzialità. In mezzo a tutta questa fuga in massa dalla rete nazionale però, ora c'è anche un altro volto noto del piccolo schermo che è in dirittura di arrivo su La7

Benvenuto su La7, Flavio Insinna.

Ebbene si, anche il celebre conduttore de L'Eredità ha deciso alla fine di lasciarsi alle spalle l'esperienza in Rai per dare inizio ad una nuova avventura su La7. Di certo il suo addio ha fatto meno rumore rispetto all'abband.ono degli altri suoi colleghi, eppure lo share della rete concorrente di certo risentirà dell'assenza di un volto che, per diverso tempo, è stato utilizzato per la prima serata su Rai 1 prima di mandare in onda il tg. Il caso vuole che il primo compito di Insinna nella sua nuova casa sia proprio quello di occuparsi di un nuovo programma in fascia pre-serale, dal titolo "Family Freud".

Questo show in realtà utilizza un format che oltre oceano è già in uso sin dagli anni settanta, e che in Italia ha già avuto in passato un paio di incarnazioni simili, tra cui il programma "Tutti per Uno", andato in onda su Canale 5 e condotto dal grande Mike Buongiorno. Tuttavia, sembra che i tempi siano maturi per un ritorno ad un game show del genere e che, con la conduzione di un ormai rodato Flavio Insinna, potrebbe risultare una mossa vincente.

Lo spettacolo suddetto consisterà in due famiglie che si sfideranno per cercare di indovinare quelle che sono le risposte più comuni date dal pubblico in merito ad alcuni sondaggi di opinione. Oltre a ciò, gli autori hanno previsto diverse variazioni sul tema rispetto a quanto è stato già sperimentato in passato, il tutto con un solo obbiettivo: modernizzare il gioco e adattarlo alla modalità di conduzione di Insinna.