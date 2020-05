Cady Graves, morta a 30 anni la cantante di This Little Girl

Cady Groves è morta all'eta di 30 anni. La cantante americana famosa per il brano This little girl sarebbe morta per cause naturali, come ha tenuto a precisare il fratello Cody. Alcuni anni fa erano morti altri due fratelli all'età di 28 anni.

@cadygroves has left this world. Details are limited right now but family is trying to get them and will keep people updated. Rest In Peace little sis. Hope you’re reunited with @kellydgroves and Casey. pic.twitter.com/l4S3tqWYFy — Cody Groves (@Codywaynegroves) May 3, 2020

Una dinastia sfortunata quella dei Groves, nel 2007 e nel 2014 erano morti Casey e Kelly entrambi di 28 anni. Oggi si piange la morte di Cady Groves, 30 anni che nel 2015 raggiunse il successo con il brano This little girl. Dalle prime notizie la cantante è stata trovata morta in casa sua per cause naturali. La notizia è stata diffusa sui social dal fratello Cody "Cady ha lasciato questo mondo - ha scritto - le notizie a disposizione sono limitate, per il momento, ma la famiglia sta cercando di saperne di più così da tenere informati e aggiornati sia noi che i fan. Riposa in pace, sorella. Spero che ti sia riunita con Kelly e Casey"

Il brano Oil and Water è stato l'ultimo singolo della cantante e risale al 2017. Purtroppo il mondo di internet esprime il peggio di se stesso in questi casi e la morte Cady ha dato vita ad una serie di illazioni che hanno costretto il fratello Cody ha scrivere un nuovo post: "Odio dover fare questa cosa, ma internet e il mondo, in generale, sono un ammasso di informazioni distorte . Nel mio primo post avevo specificato che non avevamo informazioni proprio per cercare di prevenire quello che è successo, ma per evitare che girino voci infondate faccio un aggiornamento. Il medico legale ha completato l'autopsia e non vi sono segni di violenza, né di autolesionismo - ha scritto Cody su Twitter - semplicemente Cady Gloves è morta per cause naturali. Ha avuto alcuni problemi fisici lo scorso autunno e a questo punto la nostra ipotesi migliore, finché altri test non lo smentiscano, è che si siano ripresentati. Per questo, per favore, vi chiedo rispetto per lei e per la sua famiglia prima di condividere informazioni che non arrivano direttamente da noi". Il ragazzo ha poi aggiunto "mia sorella stava per pubblicare un nuovo album e nella nostra ultima conversazione aveva promesso di inviarmi alcune canzoni per avere un mio giudizio".