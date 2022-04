Il cadavere imbalsamato di un rapper sul palco di un night club: il video shock

Dopo che i video shock hanno fatto il giro del web, il nightclub Bliss di Washington DC si è scusato per aver permesso agli organizzatori del funerale di Goonew, il rapper ucciso due settimane fa a colpi di arma da fuoco a soli 24 anni, di esporre il suo cadavere imbalsamato sul palco del night club.

"Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai fan di Goonew", ha scritto il rappresentante del night club in una dichiarazione, condivisa su Instagram questo lunedì. "Bliss è stata contattata da un'impresa di pompe funebri locale per affittare la nostra sede per la celebrazione del funerale Goonew."

"Bliss non è mai stata informata di ciò che sarebbe accaduto. Ci scusiamo sinceramente con tutti coloro che potrebbero essere sconvolti o offesi", si legge nella dichiarazione. "Per favore, fate si che la famiglia e gli amici di Goonew siano nelle vostre preghiere in questo momento difficile".

La dichiarazione è stata pubblicata dopo che alcuni filmati del funerale, che mostrano il corpo del rapper sul palco, sono diventati virali su Twitter. Il cadavere di Goonew, il cui vero nome è Markelle Morrow, è stato appoggiato sul palco del nightclub dopo essere stato "addobbato" con una felpa con cappuccio, un orologio sfavillante e una corona. Una fonte del New York Post che ha assistito alla macabra scena ha confermato che per entrare nel night club si doveva pagare una tassa di 40 dollari, dettaglio che ha ulteriormente infastidito gli utenti del web.