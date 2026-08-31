Gabriele Corsi torna sul Nove con Buy It Now e ha trovato un giudice perfetto: Giorgio Mastrota

Gabriele Corsi torna in prima serata sul Nove con il nuovo show dedicato a prodotti, invenzioni e idee innovative. Al suo fianco ci sarà Giorgio Mastrota, un volto che sembra perfetto per il meccanismo del programma.

Dopo l'addio di Amadeus al gruppo Discovery, il prime time del Nove si prepara ad accogliere nuovamente Gabriele Corsi. Il conduttore sarà infatti al timone di Buy it now - Mai più senza, il nuovo programma prodotto da Blue Yazmine, dedicato alle idee originali e agli oggetti innovativi pensati per semplificare la vita di tutti i giorni.

Ma come funziona Buy It Now?

In ogni appuntamento saranno dieci gli inventori chiamati a salire sul palco per presentare il proprio prodotto e cercare di convincere il pubblico e la giuria del suo potenziale. L'obiettivo è trasformare un'idea in un vero successo commerciale.

Ogni concorrente avrà a disposizione 90 secondi per raccontare e promuovere il proprio prodotto davanti a un pubblico composto da 50 potenziali acquirenti e a una giuria di tre esperti. A guidare la giuria ci sarà Mara Maionchi, affiancata da Stefano D'Onghia, tra i volti più amati di Cash or Trash, e da Giorgio Mastrota, autentico re delle televendite.

Giorgio Mastrota

A determinare il primo verdetto sarà proprio il pubblico in studio. I 50 potenziali clienti esprimeranno il proprio interesse attraverso delle luci: verde per chi sarebbe disposto ad acquistare il prodotto, rossa per chi invece decide di rinunciare.

Ma c'è un elemento destinato a rendere la sfida ancora più imprevedibile: il prezzo del prodotto verrà svelato soltanto dopo il voto del pubblico. A quel punto, gli spettatori dovranno decidere se confermare la propria scelta oppure ritirarla.

Anche la giuria avrà un ruolo fondamentale nel percorso degli inventori. Oltre a valutare la qualità della presentazione e il progetto nel suo complesso, ciascun giudice potrà assegnare un "Buy".

Per arrivare a conquistare l'accesso alla fase conclusiva sarà sufficiente ottenere almeno una luce verde dal pubblico e sottoporsi quindi al giudizio degli esperti. Se un concorrente riuscirà a ottenere tre "Buy", accederà alla fase finale dello show, il Super Buy.

Mara Maionchi

Sarà proprio durante il Super Buy che verrà decretato il miglior prodotto della puntata, al quale spetterà anche un riconoscimento in denaro.

Esiste però una scorciatoia per chi riuscirà a convincere proprio tutti. L'inventore che conquisterà il consenso di tutti e 50 i potenziali clienti, realizzando il cosiddetto sold out, sarà ammesso infatti direttamente alla finale, senza dover affrontare ulteriori passaggi.

Un meccanismo che punta quindi a mettere insieme intrattenimento, idee innovative e la componente imprevedibile del giudizio del pubblico, con gli inventori chiamati a dimostrare in pochissimo tempo perché il loro prodotto meriti davvero di essere acquistato.

Buy It Now debutterà sul Nove mercoledì 9 settembre, in prima serata, con Gabriele Corsi pronto a tornare alla guida del prime time della rete.